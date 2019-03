Il nostro stipendio | che vale sempre meno

vanityfair

(Di sabato 9 marzo 2019) Consiglio n.1Consiglio n.2Consiglio n.3Condiglio n.4Consiglio n.5Beh, un po’ ce n’ervamo accorti, vivendo tutti i giorni, andando a fare la spesa, uscendo a cena, prenotando le vacanze. Com’è che adesso non riusciamo a permetterci nulla, anche se abbiamo un rassicurantetutti i mesi? La risposta arriva da un rapporto della Fondazione Di Vittorio, l’Istituto nazionale della Cgil per la ricerca storica, economica, sociale e della formazione sindacale: i salari hanno perso mille euro di potere d’acquisto negli ultimi sette anni. E sembra essere un problema più italiano che europeo visto che, in Germania e in Francia, per esempio, gli stipendi sono aumentati, partendo, per di più, da una base già più sostanziosa.Dopo un attento calcolo, che tiene in conto di tasse, contributi, eccetera eccetera, gli italiani avrebbero perso, come potere d’acquisto, non ...

CoccoRasalino : RT @lebalenelosanno: @CoccoRasalino Io sono a scuola a lavorare per il ritocchino primaverile alle aule faremo una colletta per non intacca… - lebalenelosanno : @CoccoRasalino Io sono a scuola a lavorare per il ritocchino primaverile alle aule faremo una colletta per non inta… - FedeDat : LA #PRIMA #VOLTA NON SI SCORDA MAI. Bello #scioperare. Ci si ricorda che i nostri #diritti valgono #più del nostro… -