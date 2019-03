Cern allontana professore italiano che dichiarò | ' La fisica | roba da uomini'

Blastingnews

(Di sabato 9 marzo 2019) Dopo le dichiarazioni di settembre, rilasciate durante una conferenza dal fisico Alessandro Strumia, ilha deciso di sospendere i rapporti con lo scienziato. Quest'ultimo aveva detto che nel suo ambito glisarebbero discriminati, e che donne con meno meriti scavalcherebbero i colleghi. Inoltre, a suo dire, lasarebbe una materia "inventata e costruita da, in cui non si entra per invito". Secondo Strumia, però, le sue parole sarebbero state fraintese e non gli sarebbe stato consentito di difendersi.Ildisse: 'Lada' Il fisico Alessandro Strumia dell'Università di Pisa, durante il convegno High Energy Theory and Gender tenutosi aldi Ginevra lo scorso settembre, rilasciò dichiarazioni che fecero molto discutere. Egli, infatti,che nell'ambito dellaglisarebbero i veri discriminati, ...

