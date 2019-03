Bimba di 18 mesi morta soffocata nel sonno dal suo orsacchiotto preferito

Piangeva troppo - mamma uccide Bimba di 2 mesi fratturandole le costole : La mamma sigle di 33 anni ora è a processo per omicidio nel Regno Unito. Per l'accusa ha schiacciato le costole della piccola nel tentativo di soffocare il suo pianto ma così l'ha uccisa per asfissia.Continua a leggere

4 anni e 4 mesi al prete pedofilo - abusò di una Bimba di 10 anni : Quattro anni e quattro mesi di reclusione. È questa la sentenza per don Paolo Glaentzer, accusato di violenza sessuale su una bambina di 10 anni. Questo è quanto deciso dal tribunale di Prato per l'ex parroco della chiesa di San Rufignano a Sommaia di Calenzano, in provincia di Firenze, oltre ad un risarcimento di 50mila euro per la piccola, per l"arcidiocesi e per il comune di Calenzano, ma non per i genitori della bambina che si erano ...

India - Bimba incinta a 10 anni : “Stuprata per mesi dal vicino di casa di 12 anni” : Secondo quanto riferito dalla polizia nel distretto di Palghar, Maharashtra, in India, il ragazzino di dodici anni avrebbe violentato la bambina più volte in un periodo di quattro mesi. Il ragazzo è stato accusato quando i genitori di lei hanno scoperto la gravidanza.Continua a leggere

SARA NANNI - MAMMA Bimba 22 MESI PICCHIATA A GENZANO/ L'amica 'aveva la pelle viola' : Prognosi sciolta per la BIMBA di 22 MESI di GENZANO, la testimonianza delL'amica della MAMMA SARA a Pomeriggio 5: 'ero con lei'.

Genzano - Bimba di 22 mesi fuori pericolo/ Sciolta la prognosi della piccola malmenata : E' fuori pericolo la bimba di 22 mesi di Genzano, pestata selvaggiamente dal compagno della mamma: i medici hanno sciolto la prognosi

SARA - MAMMA DELLA Bimba DI 22 MESI PICCHIATA/ Genzano - sapeva delle violenze in casa? : SARA, MAMMA DELLA BIMBA di 22 MESI di Genzano non intende abbandonare il fidanzato Federico Zaoli: i dubbi degli inquirenti, sapeva delle violenze?

Bimba di 6 mesi morta in culla in un 'baby parking' : aperta inchiesta : Una morte in culla per cause naturali, nota anche come Sids-Sindrome della morte improvvisa del lattante: così è stata definita dai medici la morte di una Bimba di 6 mesi avvenuta alle 12.30 nel ...

Cesena - tragedia in un baby parking : muore Bimba di 6 mesi : Sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta, ma per i medici si tratterebbe di un caso di “morte in culla”, un decesso dunque per cause naturali. La piccola è stata trasportata in ambulanza da un baby parking di San Mauro in Valle all’Ospedale Bufalini di Cesena: arrivata intorno alle 10.30 del mattino, è morta due ore dopo.Continua a leggere

Bimba di 22 mesi picchiata 'lento miglioramento'/ Criminologa : 'Raptus? Non esiste' : Migliora lentamente la Bimba di 22 mesi picchiata ieri a Roma dal compagno della madre, poi arrestato. Per la Criminologa non si può parlare di raptus.

Bimba di 22 mesi picchiata - la mamma parla del compagno : "Lo odio - gli sputerei in faccia. Deve pagare" : Bimba di 22 mesi picchiata, la mamma parla del compagno: "Lo odio, gli sputerei in faccia. Deve pagare"

Genzano - Bimba di 22 mesi in fin di vita per percosse : Un'altra vicenda di violenza si è consumata a Genzano, la sera del 13 febbraio. Una bimba di soli 22 mesi è stata picchiata a morte dal compagno, 24enne, della madre. L'uomo, Federico Zeoli, si sarebbe accanito con una violenza inaudita sulla povera bimba, mentre la madre Sara non era presente in casa. La bambina di 22 mesi è stata portata d'urgenza in ospedale Mentre Federico era a casa, solo, con i figli di Sara, è successo l'impensabile. ...

Castelli romani - migliora la Bimba di 22 mesi picchiata da compagno della madre. "Prognosi resta riservata" : La piccola respira spontaneamente ma i medici del Bambino Gesù restano cauti. La mamma: "L'ha picchiata lui perchè piangeva troppo". L'uomo deve rispondere di tentato omicidio

La Bimba di 22 mesi picchiata a Genzano dal compagno della mamma è "in lento miglioramento" : "La situazione clinica è in lento miglioramento. I parametri cardio-respiratori sono stabili. La bambina è stata estubata, è cosciente e ha ripreso l'attività respiratoria spontanea". È quanto si legge nel bollettino medico emanato stamane dall'Ospedale Bambino Gesù di Roma e relativo alla bimba di 22 mesi giunta nella notte di mercoledì al Pronto Soccorso dell'Ospedale e ancora ricoverata nel ...