Biathlon | Inseguimento femminile Mondiali 2019 | startlist | pettorali e distacchi

Biathlon - Coppa del Mondo 2019 : Johannes Boe perde i 43 punti dell’inseguimento di Soldier Hollow : Johannes Boe perde i 43 punti conquistati nell’inseguimento di Soldier Hollow valido per la Coppa del Mondo di Biathlon e distribuirà agli atleti giunti alle sue spalle i 7000 euro di premio incassati per il piazzamento. Il norvegese però non è stato formalmente squalificato e dunque la classifica della gara non cambierà. Il norvegese infatti si è accorto dopo l’arrivo di non aver utilizzato un colpo nel quarto poligono ed ha ...

Biathlon - Europei Minsk 2019 : Tarjei Boe si impone nell’inseguimento maschile - il sigillo di Yurlova nella gara femminile : E’ andata in archivio la rassegna continentale di Minsk (Bielorussia), per quanto concerne il Biathlon. Una competizione europea interpretata dagli atleti migliori in prospettiva iridata, vista la scadenza dei Mondiali 2019 ad Östersund (Svezia), dal 7 al 17 marzo. Ebbene oggi si è chiuso il programma con le due prove dell’inseguimento. nella pursuit maschile il norvegese Tarjei Boe ha completato la sua doppietta. Dopo la vittoria ...

Biathlon - dodicesimo posto per Montello nella sprint degli Europei di Minsk : tutto aperto per l’inseguimento : Montello dodicesimo nella sprint agli Europei di Minsk: distacco contenuto, giochi aperti per l’inseguimento di domenica Tarjei Boe rispetta il pronostico e dimostra di essere il miglior biathleta in gara agli Europei di Minsk. Il norvegese fratello di Johannes, leader della classifica generale di Coppa del mondo, domina la sprint dove trionfa nonostante un errore con 10 secondi di vantaggio sullo svedese Jesper Nelin e 35″ sul ...

Biathlon - Coppa del Mondo Soldier Hollow 2019 : l’inseguimento maschile va a Quentin Fillon Maillet! 12° Lukas Hofer : Nella 12.5 km pursuit maschile di Soldier Hollow, valida per la Coppa del Mondo di Biathlon, nella roulette dei poligoni esce lo zero per Quentin Fillon Maillet: il transalpino vince in 30’55″8 e precede il norvegese Vetle Sjaastad Christiansen di 25″9 (un solo errore) e l’altro francese Simon Desthieux di 47″3 (tre bersagli mancati). Quarto il dominatore assoluto Johannes Boe: il norvegese incappa in un’altra ...

LIVE Biathlon - Inseguimento maschile Soldier Hollow 2019 in DIRETTA : Johannes Boe vuol rimontare - Hofer e Windisch vogliono inserirsi nella lotta : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’Inseguimento maschile a Soldier Hollow (Stati Uniti), gara valida per la Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019. Siamo reduci da una sprint nella quale tante sono state le cose inattese. In primis il mancato podio del norvegese Johannes Boe. Dopo aver dominato la scena nei primi due giri e un poligono impeccabile, l’asso scandinavo è incappato in una serie nera in piedi (4 errori) che lo ...

Biathlon - Denise Herrmann fa suo l’inseguimento. Lisa Vittozzi sesta : è leader della generale! Wierer sbaglia troppo : Nella 10 km pursuit femminile della Coppa del Mondo di Biathlon disputata a Soldier Hollow, vicino a Salt Lake City, Utah (USA), vittoria per la tedesca Denise Herrmann, che chiude in 28’03″4 e precede la connazionale Franziska Hildebrand per 4″2. Terzo gradino del podio per la finlandese Kaisa Makarainen, staccata di 16″5, mentre è quarta la norvegese Marte Olsbu Roeiseland, che accusa 27″0 di ritardo e supera in ...

LIVE Biathlon - Inseguimento femminile Soldier Hollow 2019 in DIRETTA : Olsbu per riaprire tutto - Wierer e Vittozzi devono difendersi : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’Inseguimento femminile a Soldier Hollow (Stati Uniti), gara valida per la Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019. Sulle nevi statunitensi andrà in scena una gara che delineerà ulteriormente la classifica generale. Il trionfo nella sprint della norvegese Marte Olsbu Røiseland, devastante sugli sci stretti e precisa al poligono, ha riportato in auge le quotazioni della scandinava nella sfida per ...

Biathlon - Inseguimento maschile Salt Lake City 2019 oggi (16 febbraio) : orario d’inizio e come vederlo in tv. I pettorali di partenza : E’ il giorno dell’Inseguimento maschile nella tappa di Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019, sulle nevi americane di Soldier Hollow, ultima pursuit prima dei Mondiali di Östersund (Svezia). Siamo reduci da una sprint nella quale tante sono state le cose inattese. In primis il mancato podio del norvegese Johannes Boe. Dopo aver dominato la scena nei primi due giri e un poligono impeccabile, l’asso scandinavo è incappato in una ...

Biathlon - Inseguimento femminile Salt Lake City 2019 oggi (16 febbraio) : orario d’inizio e come vederlo in tv. I pettorali di partenza : E’ il giorno dell’Inseguimento femminile nella tappa di Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019, sulle nevi americane di Soldier Hollow, ultima pursuit prima dei Mondiali di Östersund (Svezia). Andrà in scena una gara che delineerà ulteriormente la classifica generale. Il trionfo nella sprint della norvegese Marte Olsbu Røiseland, devastante sugli sci stretti e precisa al poligono, hanno riportato in auge le quotazioni della scandinava ...

Biathlon - IBU Cup Lenzerheide 2019 : nell’inseguimento maschile 16° Saverio Zini - il migliore degli azzurri : Indietro gli azzurri del Biathlon nella 12.5 km pursuit maschile della tappa di Lenzerheide, in Svizzera, di IBU Cup: il migliore è Saverio Zini, 16°, ma risale fino alla 30ma posizione Pietro Dutto, mentre restano appena fuori dalla zona punti Paolo Rodigari, 41°, e Mattia Nicase, 42°. Nicola Romanin invece si ritira dopo il quarto poligono. Nella 12.5 km pursuit maschile successo del transalpino Claude Fabien, che chiude in ...

Biathlon : CdM - Nicole Gontier ottima 15° nell'Inseguimento di Anterselva : Giornata completamente tinta d'azzurro nella Coppa del Mondo di Biahtlon, a Anterselva , Bolzano, , dov'è andato in scena l'Inseguimento, vinto da Dorothea Wierer e con Lisa Vittozzi, terza. Nicole Gontier migliora di tre posizioni la performance della ...

Biathlon - Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi LEGGENDARIE! Prima e terza nell’inseguimento - è storia indelebile ad Anterselva! : Come Coppi e Bartali, Belmondo e Di Centa o Saronni e Moser. Dorothea Wierer contro Lisa Vittozzi, l’una contro l’altra a giocarsi la vittoria della Coppa del Mondo di Biathlon. Un penultimo giro dell’inseguimento 10 km di Anterselva che ha visto le azzurre fianco a fianco, l’una contro l’altra, a contendersi il bersaglio grosso davanti al pubblico di casa. Alla fine ha vinto Dorothea Wierer, mentre Lisa Vittozzi ha ...