Barbie | i 60 anni di un’icona multimilionaria

Barbie compie 60 anni - 8 fra i modelli più bizzarri della sua storia : Barbie Day to Night Barbie Totally HairBarbie Teen TalkBarbie George WashingtonBarbie Video GirlLounge Kitties BarbieBarbie Betty DraperBarbie Pop IconIl 9 marzo 1969 la pionieristica imprenditrice americana Ruth Handler, co-fondatrice della Mattel, presentava alla Toy Fair di New York una bambola che avrebbe cambiato il destino del settore e anche di certo immaginario femminile: Barbara Millicent Roberts, meglio conosciuta come Barbie, divenne ...

Barbie - una programmazione speciale per festeggiare i 60 anni : Il 9 marzo del 1959 viene lanciata sul mercato una bambola destinata a diventare un’icona internazionale, un fenomeno pop e un cult per intere generazioni di bambini: Barbie. Per celebrare il suo 60° compleanno, arrivano in esclusiva Prima TV su Cartoonito (canale 46 del DTT) i nuovi episodi di Barbie DREAMHOUSE ADVENTURE, la serie che segue le emozionanti avventure di Barbie e delle sue inseparabili sorelle: Chelsea, Stacie e Skipper. ...

Barbie compie 60 anni e si candida alle politiche : 'Il brand Barbie crede fermamente che le bambine non debbano mai rinunciare a scoprire un mondo, una carriera o un sogno per i quali le donne hanno lottato e che hanno faticosamente conquistato', ...

Cartoonito - il 9 marzo una programmazione speciale per festeggiare i 60 anni di Barbie : Cartoonito propone ai telespettatori una programmazione speciale per festeggiare i 60 anni di Barbie, il giocattolo che è ormai diventato un'icona internazionale

Barbie compie 60 anni segreti e curiosità della bambola più venduta al mondo : Si stima che siano state vendute nel mondo oltre un miliardo di Barbie, un record difficilmente raggiungibile per una bambola che il 9 marzo de 1959 si affacciava per la prima volta sui banconi dei negozi di giocattoli. compie 60 anni la fashion doll il cui vero nome è Barbara Millicent Roberts commercializzata dalla Mattel e vero mito di fashion ed eleganza capace di intercettare i gusti di più generazioni ed evolversi fino ai giorni ...

60 anni di Barbie : Adwoa Aboah si aggiunge alla collezione Shero che celebra i nuovi modelli femminili : La modella Adwoa Aboah diventa una Barbie per il sessantesimo anniversario della bambola più famosa del mondo. Una scelta molto significativa se si considera che i 60 anni di Barbie ricorrono il giorno successivo all'8 marzo, la festa della donna , e che Adwoa Aboah è una attivista per i diritti delle ...

Barbie : la celebre bambola Mattel compie 60 anni! : La bambola più famosa al mondo festeggia 60 anni e non è mai stata più glamour di così! Il 9 Marzo del 1959 nasceva quella che sarebbe diventata la bambola più amata di tutti i tempi: Barbie . Una vera e propria icona per ...

Barbie compie 60 anni l'evoluzione beauty e fashion nel corso degli anni : Fu così che Ruth suggerì al marito l'idea di creare una linea di bambole dall' aspetto adulto , aprendo la porta verso un mondo in cui i sogni delle bambine non avevano limiti. RUTH SI ISPIR' ALLA ...

Barbie compie 60 anni - storia dei suoi look beauty : Barbie ha 60 anni ma è sempre la più bella del mondoBarbie ha 60 anni ma è sempre la più bella del mondoBarbie ha 60 anni ma è sempre la più bella del mondoBarbie ha 60 anni ma è sempre la più bella del mondoBarbie ha 60 anni ma è sempre la più bella del mondoBarbie ha 60 anni ma è sempre la più bella del mondoBarbie ha 60 anni ma è sempre la più bella del mondoBarbie ha 60 anni ma è sempre la più bella del mondoBarbie ha 60 anni ma è sempre la ...

I 60 anni di Barbie - la bambola tra le più amate del mondo : Ha cambiato look, si è adattata ai tempi e alle mode, è uscita in molte versioni oltre alla classica bionda e longilinea, e non invecchia mai. Barbie sta per compiere 60 anni e resta una delle bambole più amate dalle bambine di tutto il mondo, se si pensa che ne vengono vendute 58 milioni ogni anno in oltre 150 paesi. Un fenomeno inarrestabile, alla faccia di videogiochi e giocattoli hi-tech. Un brand, quello di Barbie, che non conosce crisi ...

Buon compleanno Barbie : sessant'anni e non sentirli : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Barbie compie 60 anni : Barbie compie sessant'anni. La bambola più venduta al mondo, prodotta dalla Mattel, continua a mantenere intatto il suo fascino: 58 milioni di Barbie vengono vendute ogni anno in oltre 150...

I 60 anni di Barbie : Quest'anno compie 60 anni e continua a non avere una sola ruga. Bionda o bruna, longilinea o formosa, principessa o pompiere, la bambola Barbie continua a sedurre le bambine di tutto il mondo. Un ‘amore’ senza tempo. “Sessan’anni sono un’enormità per l’industria dei giocattoli dove, oggi, un success