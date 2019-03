USA | permessi edilizi e apertura cantieri in aumento a gennaio

Permessi Legge 104 assistenza disabile - come possono essere USAti? : Permessi Legge 104 assistenza disabile, come possono essere usati? Cosa fare coi Permessi Legge 104 Molte sentenze si sono espresse sulle modalità di fruizione delle agevolazioni concesse dalla Legge 104. Un recente pronunciamento della Cassazione fa ulteriore chiarezza su Permessi e assistenza al parente disabile. Legge 104: un caso di licenziamento per abuso dei Permessi Nello specifico, gli alti giudici hanno valutato il caso di una ...

USA - aumento a sorpresa dei permessi edilizi a dicembre : Forti segnali di recupero giungono dal mercato edilizio degli Stati Uniti . Secondo il Dipartimento del Commercio statunitense, I permessi edilizi a dicembre sono saliti dello 0,3% su base mensile a 1,...

Lavori senza permessi. E per creare la strada USAno persino lastre di Eternit : LEQUILE - I carabinieri forestali di Lecce, durante un controllo in agro di Lequile, hanno denunciato a piede libero un'intera famiglia. R.A., 55enne, R.A., 52enne e R.G., 48enne, tutti di Copertino , ...

Permessi Legge 104 assistenza disabile - come possono essere USAti? : Permessi Legge 104 assistenza disabile, come possono essere usati? Cosa fare coi Permessi Legge 104 Molte sentenze si sono espresse sulle modalità di fruizione delle agevolazioni concesse dalla Legge 104. Un recente pronunciamento della Cassazione fa ulteriore chiarezza su Permessi e assistenza al parente disabile. Legge 104: un caso di licenziamento per abuso dei Permessi Nello specifico, gli alti giudici hanno valutato il caso di una ...