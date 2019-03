Tav, Buffagni: la crisi è già aperta

"Credo che non ci sia da aprire una,unaè già. Nei giorni scorsi ne avevano scritto i giornali e noi dicevamo che non ne sapevamo niente.Adesso un po' di difficoltà c'è, lo diciamomente". Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio(M5S). "Non esiste alcun vantaggio economico o ambientale.Lo dicono i numeri e Salvini lo sa benissimo. Quindi, se vuole far saltare il governo per altre ragioni, lo dicamente",aggiunge.(Di venerdì 8 marzo 2019)

