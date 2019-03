Rinnovo Mandzukic | è fatta fino al 2021 | ecco quando guadagnerà

juvedipendenza

(Di venerdì 8 marzo 2019)- Mariosi prepara a diventare una vera e propria bandiera bianconera in vista del futuro. Di fatto, come evidenziato da “Gazzetta.it”, il croato avrebbe raggiunto un accordo di massima con la Juventus per ildel contratto che lo legherà al club juventinoal. Primo tassello della società juventina in … More

