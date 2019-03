Ranking Uefa Il Napoli si prepara al sorpasso di Roma e Shakhtar

ilnapolista

(Di venerdì 8 marzo 2019) La formazione di Carlo Ancelotti mette a segno il terzo risultato positivo di fila in Europa League e macina punti nelAttualmente ilè salito al 14esimo posto in Europa, ad un passo dal 13esimo dellogià eliminato, stesso discorso per la12esima ed il Borussia 11esimo. Ma non bisogna dimenticare che il conteggio deltiene conto degli ultimi 5 anni e per questo a settembre gli azzurri perderanno i 22.000 punti del 2014-2015.Nella stagione in corso il bottino azzurro è di 17.000 punti che garantiscono la seconda fascia nel prossimo sorteggio di Champions, ma proseguendo in Europa League è possibile ildi Borussia,, oramai fuori dalle competizioni europee1 – Real Madrid 146.000 2 – Bayern Monaco 128.000 Barcellona 128.000 4 – Atletico Madrid 127.000 5 – Juventus 120.000 6 ...

