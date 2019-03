Meta | abusi sulla turista britannica ' Ma fu lei a farci delle avance'

Salvini dichiara guerra ai centri sociali - la metà occupati abusivamente : Gli arresti delle ultime ore, che hanno permesso di smantellare un gruppo di anarco insurrezionalisti in Trentino Alto Adige, per il ministero dell'Interno "confermano la pericolosità di un fenomeno presente in tutto il Paese". "Monitoriamo con attenzione tutte le situazioni. Nessuna tolleranza per i violenti", ha detto il ministro dell`Interno Matteo Salvini commentando l'operazione di polizia che ha portato all'arresto di sette presunti ...