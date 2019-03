Le donne che ci ispirano su Twitter

10 donne che si sono distinte nella musica e nello sport : Diverse sono le donne che si sono distinte per la loro personalità e il loro operato nel campo della musica e dello sport. Si possono annoverare almeno 10 di esse che hanno dato lustro al nostro Paese e non solo.

10 donne di serie tv simbolo di potere e femminilità - da Buffy a Rachel di Friends e Kate di Lost : Nel giorno della Festa della Donna, l'8 marzo celebriamo le dieci donne di serie tv, tra cult e nuovi show, che si contraddistinguono per la loro forza e femminilità. Tra loro troviamo protagoniste indipendenti, che non necessariamente hanno scelto di stare accanto a un uomo, e che hanno contribuito a lasciare un segno sul piccolo schermo. Ecco le 10 donne di serie tv simbolo di forza e femminilità. Rachel Green (Friends). Il personaggio ...

Auto da comprare? Le donne sono più realistiche e pragmatiche degli uomini : Più scrupolose, meno avventate e più realiste del re quando si parla di budget economico. Nell’acquisto di una macchina, le donne sanno valutare bene molti aspetti che spesso possono passare in secondo piano per gli uomini, spesso abbagliati da cavalli e prestazioni. Ad esempio, un termine di confronto molto importante per stabilire quale modello scegliere è quello dei consumi: le Automobiliste, infatti, per andare incontro ad ...

Uomini e donne - rissa in studio. Interviene anche un buttafuori. : Non c'è mai limite al peggio, nemmeno a Uomini e Donne. Non stiamo parlando soltanto delle liti tra Tina e Gemma, ma anche degli screzi e delle risse sfiorate nel corso del Trono Over. Alcuni componenti del parterre maschile, infatti, sono arrivati alle mani. Maria De Filippi ha dovuto per l'occasione ricorrere all'intervento di un buttafuori.Secondo le anticipazioni già messe in rete, nel corso dell'ultima registrazione del Trono Over di ...

UOMINI E donne/ Lorenzo sorprende Claudia : 'era da tempo che...' - Trono Classico - : UOMINI e DONNE, anticipazioni Trono Classico. Andrea Zelletta è pronto a scegliere Natalia Paragoni? È davvero un colpo di fulmine?

Violenza sulle donne - i dati rivelano che inizia dall'adolescenza : Nonostante negli ultimi anni si siano fatti dei grandi passi avanti per quanto riguarda l'autodeterminazione delle donne, ancora non si è probabilmente a un serio livello di pari opportunità. In una società come quella italiana in cui formalmente la donna è considerata pari all'uomo, si contano ancora moltissimi casi di femminicidio (si parla di una vittima ogni 72 ore) da parte di mariti e fidanzati e di episodi spesso ripetuti di violenze ed ...

Sci velocità - Origone centra la 40ª vittoria in CdM a Idre : successo anche per Greggio tra le donne : Origone fa 40 in Coppa del mondo, vince a Idre e torna in testa alla generale. anche Greggio rompe il ghiaccio fra le donne vittoria numero 40 in carriera per Simone Origone nella tappa di Coppa del mondo sulla pista svedese di Idre. Il detentore della sfera di cristallo ha approfittato dell’annullamento della prevista semifinale e finale a causa del maltempo e, dopo avere realizzato la migliore misura nella terza run di giovedì con ...

JEANS SESSISTI/ Che differenza c'è se i pantaloni irridono le donne o Gesù : Le donne francesi accusano di sessimo la pubblicità di una marca di JEANS chiedendone la rimozione, ecco di cosa si tratta

"Le donne che abortiscono sono assassine cannibali" e altre follie che sentiremo al WCF patrocinato dal governo : Noi siamo a favore della vita. Noi siamo per l'amore. Noi siamo per la famiglia. Continuano a ripeterlo, come un mantra. Come dar loro torto? Impossibile sostenere di essere contrari a qualcuna di ...

Sciopero dell'8 marzo - perché l'Italia delle donne oggi scende in piazza : Da Nord a Sud cortei, manifestazioni ed eventi per la grande giornata di mobilitazione femminista indetta da Non una di meno...

8 marzo - solo il 27% delle persone crede che ci sia parità tra uomini e donne : La Giornata internazionale della Donna ha una storia ultrasecolare. Molta strada però resta da fare stando ai risultati di un sondaggio mondiale sulla parità dei sessi, sulle molestie sessuali e sulle violenze (fisiche e psicologiche) diffusi proprio in occasione dell'8 marzo dalla Doxa in collaborazione con Win, il più grande network internazionale di società di ricerca indipendenti di cui è socio fondatore. ...

Marchetti - Ynap - : "Gli uomini aiutino le donne ad affermarsi" : MILANO - Federico Marchetti, presidente e amministratore delegato di Yoox Net A porter, pioniere del lusso online, è anche stato uno dei primi imprenditori a fare spazio alle donne in azienda. L'...

Google celebra "Le donne che danno potere alle donne" : ... dice Google, "ma volevamo offrire una rappresentazione diversificata di voci, in un giorno che celebra la comunità passata, presente e futura di diverse donne in tutto il mondo". Le frasi scelte ...

8 marzo - dal ddl Pillon all’aborto a Desirée e Sana : le minacce ai diritti delle donne che fanno gridare al Medioevo : Un governo, ancora una volta, di quasi soli uomini. Un ministro della Famiglia vicino all’estrema destra che, 24 ore dopo l’insediamento, mette tra i suoi obiettivi la tutela della famiglia tradizionale e la lotta all’aborto. Un disegno di legge per l’affido condiviso dei figli, scritto dal promotore del Family Day, che dimentica i diritti dei minori e costringe le vittime di violenza a sedere al tavolo con i propri ...