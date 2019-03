La figlia di Alessia Marcuzzi cade dall’altalena e sbatte la testa

people24.myblog

(Di venerdì 8 marzo 2019)cerca un po’ di relax in famiglia dopo le numerose critiche per l’Isola dei Famosi ma oltre alle preoccupazioni professionali si aggiungono quelle da mamma con laMia, chee batte la. Laha trascorso una giornata a Maccarese, sul litorale romano, assieme al marito Paolo Calabresi Marconi e laMia. Proprio la piccola spaventa la mamma, come testimoniano le foto pubblicate dal settimanale “Nuovo”,ndoe battendo la. Laaccorre spaventata, consola lain lacrime e la tranquillizza con del ghiaccio sulladolorante.

