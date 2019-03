Juventus-Udinese | diretta streaming | formazioni e cronaca in tempo reale – LIVE 2-0

termometropolitico

(Di venerdì 8 marzo 2019)in(2-0)39′ Kean recupera palla e avanza dalla sinistra, esegue un doppio passo e poi gol di punta, gran bella giocata! 2-0 Juve.39′ GOOOOL JUVEEE! ANCORA KEAAAAAAN!34′ Batte Bernadeschi, Alex Sandro colpisce di testa ma la palla finisce altissima.33′ De Paul commette fallo su Bernardeschi, punizione da posizione interessante.30′ Caceres recupera palla e crossa ma trova il muro friulano davanti a sé, calcio d’angolo.27′ Ammonito Larsen per fallo di mano.25′ Cambio anche per l’: sempre per infortunio esce Nuytinck, al suo posto entra Opoku.25′ Cambio Juve: esce Barzagli per infortunio, entra Bonucci.23′ Bernardeschi crossa col suo mancino in mezzo per Emre Can che colpisce di ...

