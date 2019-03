Italia e UE | rapporto in crisi | la battaglia è inevitabile

Rapporto Grevio sulla violenza sulle donne : negativo per l'Italia : ... salariale, meritocratico, nonché costrette a rivendicare diritti costituzionalmente riconosciuti, ruoli apicali, maggiore rappresentanza nelle istituzioni e in politica etc., dovremmo veramente ...

Francia-Italia : Roux de Bézieux - Medef - a 'Corriere della Sera' - alcune frizioni ma rapporto è solido : Roma, 28 feb 09:39 -, Agenzia Nova, - Le tensioni tra i governi di Roma e Parigi ci hanno aiutato nell'organizzare questo Forum, paradossalmente. Il mondo imprenditoriale di Francia..., Res,

Rapporto PEFC : 819.017 - 06 ettari di foreste in Italia sono gestiti in modo sostenibile : Continuano ad aumentare gli ettari di boschi e foreste gestiti in maniera sostenibile in Italia: il 2018 si è chiuso infatti positivamente con una superficie certificata di 819.017,06 ettari, oltre 73.000 in più rispetto al 2017 quando erano 745.559,04, segnando così un aumento percentuale del 9,8%. sono i dati che emergono dal Rapporto annuale del PEFC Italia (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes), l’ente normatore della ...

Ecco il rapporto Ue sull’Italia : «Squilibri eccessivi - riforme ostacolo alla crescita» : L’aumento dello spread pesa sul Prodotto Interno Lordo. «La manovra 2019 rovescia le riforme importanti fatte in precedenza»

Rapporto Commissione Ue : l'Italia fa passi indietro - rischio contagio : l'Italia se la cava solo in tre ambiti: economia digitale/telecomunicazioni, energia e trasporti. Ci sono problemi per gli investimenti nei settori della pubblica amministrazione, oneri ...

Gabanelli : nel rapporto economico tra i singoli paesi Ue - saldo negativo per l'Italia di 36 mld : perché? : I fondi che vengono stanziati da Bruxelles spesso non vengono spesi. Appena il 3% è quanto noi riusciamo a reinvestire, contro il 13 della media europea

Migranti - gli arrivi in Italia dal Mediterraneo ai minimi dal 2012. Il rapporto Frontex : BRUXELLES - Nel 2018 il numero complessivo degli arrivi illegali di Migranti nella Ue è calato di oltre il 25% rispetto al 2017, fermandosi a quota 150mila. Lo ha spiegato il direttore di Frontex ...

'Libertà di stampa a rischio in Italia - attacchi dal governo'. Il rapporto del Consiglio d Europa : Mentre 'Di Maio ha insultato i giornalisti dopo il processo al sindaco di Roma , Virginia Raggi, e ha dato inizio a una politica per abolire i fondi pubblici alla stampa'. Il che ha portato l'Italia ...

Crisi Italia-Francia - Di Maio e Conte provano a minimizzare : “Rapporto non è in discussione” : Il governo italiano tenta di minimizzare la portata dello scontro tra Roma e Parigi dopo la decisione francese di richiamare il suo ambasciatore. Per Conte i rapporti non sono in discussione, mentre per Di Maio il popolo francese "è nostro amico e alleato". Anche Salvini si dice pronto a un incontro con l'esecutivo francese. Linea più dura solo da parte di Alessandro Di Battista.Continua a leggere

Francia : Conte - "Ho sentito Macron - il rapporto con l'Italia non si mette in discussione" : "Ho sentito Macron e voglio dire che il rapporto tra Italia e Francia ha radici culturali e economiche antiche, che non può essere messo in discussione da contingenze". Così il premier Conte, nel corso di un punto stampa al termine della sua visita a Beirut commentando le tensioni diplomatiche di queste ore e la decisione di Parigi di richiamare l'ambasciatore in Italia.

Sanzo (CONI Toscana) – “In Italia stadi troppo vecchi - è necessario investire e ripensare il rapporto club-tifosi” : “Riguardo alle infrastrutture sportive, e in particolare agli stadi, l’Italia è un Paese ancora arretrato rispetto al resto d’Europa. Lo conferma l’ottava posizione nella classifica basata sul rapporto che intercorre tra numero di abitanti e spettatori degli eventi calcistici di prima fascia. Considerando che l’età media degli stadi Italiani di serie A e B è di 66 anni, c’è ancora molto da lavorare e da investire su uno sport capace di ...