Di Battista | il Tav e le tangenti da restituire | perché l' esponente M5s è

Alessandro Di Battista - delirio sulla Tav a DiMartedì : ora dite a Matteo Salvini che... : "Troveremo un compromesso sulla Tav, non è nell'interesse di nessuno che l'esecutivo cada". Alessandro Di Battista, intervistato da Giovanni Floris a DiMartedì, su La7, insiste sul fatto che il governo resterà in piedi e che sulla Tav, cavallo di battaglia del Movimento 5 stelle che non vuole la sua

Di Battista su Salvini : “Tav? Lui ha posizione ideologica - si legga analisi costi-benefici. Diciotti? Io mi farei processare” : “Matteo Salvini dice che nell’analisi costi-benefici sul Tav ci sono ‘dati strani’? Mi auguro che la legga. Per me la sua è una posizione ideologica, non è una posizione concreta“. Così a Dimartedì (La7) l’ex deputato M5s, Alessandro Di Battista, si pronuncia sulle dichiarazioni di Salvini, il quale nella serata di ieri ha ribadito il suo sì al Tav. “Ricordo che i dati di quest’analisi non sono ...

Tav - Di Battista : Salvini? Mi auguro legga analisi - ha posizione ideologica : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Tav - M5s vs Salvini. Di Battista : “Lega insiste? Torni da Berlusconi e non rompa i coglioni” : Di Battista attacca Salvini: “Lega insiste? Torni da Berlusconi e non rompa i coglioni” Dopo le dichiarazioni di Matteo Salvini, che ieri aveva riacceso le tensioni nel governo ribadendo il… L'articolo Tav, M5s vs Salvini. Di Battista: “Lega insiste? Torni da Berlusconi e non rompa i coglioni” proviene da Essere-Informati.it.

U&D trono over - bufera su Gian Battista e Claire : si frequentavano già : Una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne è andata in onda oggi pomeriggio su canale 5 e come consuetudine ad inizio puntata, al centro dello studio si sono seduti Gemma e Rocco, i quali hanno dato vita ad una lunga discussione, terminata poi con un ballo insieme. Colpo di scena nello studio di Maria De Filippi quando viene mandato un filmato riguardante Claire Turotti e Gian Battista Ronza, dal quale si evince che i due già si ...

Tav - Salvini : 'Mando pane e nutella anche a Di Battista' : Salvini da Atri, in provincia di Teramo, risponde a Di Battista che lo aveva attaccato sulla Tav: 'Mi ha detto non rompere i coglioni. Mando pane e nutella anche a lui, un bacio o forse un bacio ...

Tav - Salvini risponde a Di Battista : "Gli mando pane e Nutella" : ' Di Battista ha detto che non devo rompergli i coglioni? mando pane e Nutella anche a Di Battista. O un Bacio Perugina, ma potei essere frainteso. È un bel ragazzo... '. Lo ha affermato Matteo ...

TAV - Di Battista brutale su Salvini : “Non rompa i cogl**ni” - il leghista risponde ironicamente : Il Battibecco continua tra Movimento 5 Stelle e Lega per la questione TAV, Di Battista contro Salvini Il ministro dell’Interno ha così risposto alle dure critiche dell’ex deputato del Movimento 5 Stelle, Alessandro Di Battista. “Se la Lega intende andare avanti, continuando a scavare un buco inutile che costa 20 mld e che non serve ai cittadini, tornasse da Berlusconi e smettesse di rompere i coglioni”, aveva dichiarato ...

Tav - Di Maio : “Ridimensionamento è supercazzola”. Poi Di Battista si arrabbia con giornalista : “Ma le sembra normale?” : “Il ridimensionamento della Tav è una supercazzola“. A dirlo, rispondendo a Matteo Salvini, il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio. “Per me valgono le priorità. Lavoriamo, nel governo, sulle cose su cui siamo d’accordo. Altrimenti ho la sensazione che qualcuno voglia creare tensioni a tutti i costi”. Il ministro del Lavoro, a Ortona, è stato interrotto da un giornalista. L’episodio ha spinto Alessandro ...

Tav - Salvini è docile. Di Maio provoca - Di Battista lo insulta ma lui zitto. "Alla fine..." - il suo piano : Il dubbio su Matteo Salvini è uno solo: come mai mentre Luigi Di Maio provoca e Alessandro Di Battista lo insulta senza mezzi termini, il leader della Lega sulla Tav appare tranquillo, quasi noncurante? La risposta la fornisce il vicepremier stesso, dall'Abruzzo dov'è impegnato nel tour elettorale p

Tav - Di Battista : 'Se Lega vuole buco inutile torni da Berlusconi e non rompa i co**ioni' : Il governo italiano, com'è noto, si regge su equilibri sottili. Al timone del Paese ci sono due forze eterogenee, tenute insieme da un contratto di governo che spesso si presta ad interpretazioni da una parte e dall'altra. Accade, però, che ci siano aspetti su cui vengono fuori evidenti differenze d'opinioni tra due forze politiche eterogenee come Lega e Movimento Cinque Stelle. E, nel corso della legislatura, non sono mancati i momenti di ...

Tav - Lega e M5s ai ferri corti | Salvini : "Tagliamo i costi ma si fa" | Di Maio : Non con noi al governo"| Di Battista : "Salvini torni dal Cav e non rompa i..." : Il ministro del Lavoro ha sottolineato che "quando i grandi potentati cominciano a tifare per la Torino-Lione noi stiamo dall'altra parte"

Tav - Di Maio : «Non si farà». Di Battista : «Salvini non rompa». Gelo Lega : Dal tunnel della Tav, il governo rischia di uscire a pezzi. Lo rende chiaro Luigi Di Maio quando chiude a ogni possibile mediazione: «Finché ci sarà il M5s, non c'è...

Tav - Di Battista : "Salvini non rompa i c*glioni"<br>Il leghista insiste : "Si farà" : La Tav Torino-Lione continua a dividere il Governo. Da una parte ci sono i 5 Stelle, da sempre contrari, e dall'altra Matteo Salvini, che continua a ripetere di voler completare quello che si è iniziato. Oggi Di Battista, impegnato nel tour elettorale in Abruzzo, ha rincarato la dose invitando Salvini a tornare nel centrodestra: "Per noi un Paese riparte sulle infrastrutture, ma sulle infrastrutture giuste, per i cittadini e i pendolari. Se ...