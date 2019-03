8 marzo | al via Quality of life | per chi lotta contro il cancro

Al via lunedì 11 marzo la Settimana del Cervello-Umbria 2019 - Ore 14.30 - Aula Magna della Scuola Interdipartimentale di Medicina e ... : Sport CONI-Umbria, Domenico Ignozza, e il Vice Presidente CIP-Umbria, Luca Panichi. Nei giorni a seguire avranno luogo in tutto il territorio umbro più di 20 eventi comprendenti convegni, seminari, ...

Promessa mantenuta con Huawei P10 Lite TIM : via all’aggiornamento B371 l’8 marzo : Ci sono finalmente buone notizie per tutti coloro che si ritrovano con un Huawei P10 Lite TIM, come del resto vi avevo anticipato qualche giorno fa con un articolo apposito. Secondo le informazioni che ho avuto modo di raccogliere questa mattina, grazie alle segnalazioni del pubblico che ha deciso di puntare sulla variante del device in questione, il produttore e la compagnia telefonica pare abbiano dato il via alla distribuzione del tanto ...

In Italia i Samsung Galaxy S10 : acquisti al via da oggi 8 marzo : Risultano disponibili all'acquisto in Italia da oggi 8 marzo i Samsung Galaxy S10, S10 Plus e S10e, i tre nuovi flagship del produttore asiatico. Dopo un breve periodo di pre-ordine apertosi a seguito dell'evento di presentazione, avvenuto lo scorso 20 febbraio in diretta da San Francisco, Seoul e Londra (potendo ricevere in omaggio le cuffie true wireless Samsung Galaxy Buds, in combinazione all'acquisto dei modelli più performanti). I Samsung ...

IL SILENZIO DELL'ACQUA / Al via la fiction di Canale 5 : anticipazioni dell'8 marzo : Il SILENZIO DELL'ACQUA, anticipazioni dell'8 marzo 2019, in prima visione su Canale 5. La scomparsa della giovane Laura svelerà un intreccio misterioso.

Al via il roadshow dei 6 ITS di Puglia : il 12 marzo a Lecce : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di ...

Bce : nuova serie di aste T-Ltro da settembre 2019 a marzo 2021. Rinviato aumento dei tassi : La Bce ha annunciato una nuova serie di aste T-Ltro che saranno condotte a partire da settembre 2019 fino al marzo 2021. Ognuna di queste aste durerà 2 anni...

Legittima difesa - 373 sì alla Camera : testo al Senato - via libera a marzo : L'aula della Camera ha approvato con 373 sì e 104 no (2 gli astenuti) la proposta di legge sulla Legittima difesa. Fi e FdI hanno votato a favore del provvedimento voluto dalla Lega che...

Reddito di cittadinanza al via. Le domande presentate a marzo saranno pagate a fine aprile | : Primo giorno per chiedere la card alle Poste, ai Caf oppure sul portale dedicato. Problemi di accesso al sito, poi risolti. Di Maio parla di rivoluzione e annuncia: "In arrivo 6mila navigator"

Per l'8 marzo - via Crucis di solidarietà per le donne costrette a prostituirsi : Una via Crucis di solidarietà e preghiera in favore delle donne vittime di tratta, prostituzione e violenza, si terrà la sera dell'8 marzo 2019 a Faenza, in occasione della giornata internazionale ...

Al via da oggi 6 marzo la prevendita per Play 2019 - per gli appassionati un kit speciale in edizione limitata [FOTO] : 1/4 ...

Oroscopo 19 marzo - desiderio di viaggiare per l'Ariete - incomprensioni per il Toro : L'Oroscopo quotidiano è un appuntamento immancabile. Un'abitudine che consente di confrontarsi con le previsioni degli studiosi di stelle e pianeti. Con i loro posizionamenti gli Astri, secondo gli studiosi che si occupano di Astrologia fin dai tempi più antichi, influenzano la nostra vita e le nostre scelte. Oroscopo da Ariete a Vergine Ariete: secondo l'Oroscopo del 19 marzo, sarà una giornata molto noiosa per l'Ariete. Gli angusti confini ...

Ravenna Festival : il 7 marzo al via le prevendite per tutti gli spettacoli : In attesa che la XXX edizione di Ravenna Festival salpi 'per l'alto mare aperto', affrontando la straordinaria avventura della musica e delle arti con oltre cinquanta appuntamenti tra il 5 giugno e il ...

Reddito di cittadinanza - viaggio in Italia il 6 marzo con il Radioday di Radio24 : ... in Effetto Giorno alle 13.00 di Simone Spetia che, oltre a dare il consueto quadro generale e a seguire la cronaca, visiterà un centro per l'impiego del sud, uno del centro e uno del nord, per ...

Reddito di Cittadinanza - al via dal 6 marzo : ecco come fare domanda - Sky TG24 - : Online, nei Caf o negli uffici postali: da domani sarà possibile inoltrare le prime richieste per il sussidio che dovrebbe arrivare, però, a maggio. Poste consiglia: "Venite in ordine alfabetico". Per ...