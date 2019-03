Uomini e Donne registrazione | duro scontro tra David e Riccardo | non andrà in onda

Uomini e Donne - tra Lorenzo e Claudia è già crisi? : Lorenzo , è riuscito a conquistare con il suo modo di fare simpatico e schietto in pochissimo tempo il pubblico di Uomini e Donne. Il giovane, dopo il discusso flirt con Sara Affi Fella , pare aver ...

Uomini e Donne anticipazioni - Gemma dice “no” a Rocco : c’entra anche Giorgio : anticipazioni Trono Over: la decisione di Gemma Galgani dopo il castello con Rocco Fredella Le anticipazioni di Uomini e Donne sulla registrazione del Trono Over di oggi rivelano come è andata La Decisione di Gemma e Rocco. È proprio con loro che Maria ha cominciato la puntata, come di consueto. Vedremo un filmato sul castello, la […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni, Gemma dice “no” a Rocco: c’entra anche Giorgio ...

Corteggiatori Uomini e Donne : Tartaglione furioso con Andrea Damante : Andrea Damante ha minacciato Pietro Tartaglione di Uomini e Donne? Lo sfogo Pare davvero che il post scritto su instagram alcune ore fa dal compagno della Perrotta abbia fatto andare su tutte le furie non solo Giulia De Lellis, ma anche Andrea Damante. Cos’è successo? In pratica l’ex corteggiatore di Uomini e Donne è tornato a parlare sul social fotografico, scagliandosi duramente contro l’ex (?) fidanzato della De Lellis, reo ...

Uomini e Donne news - Claudia Dionigi e Alex Migliorini insieme : una foto sorprende : Uomini e Donne, cosa fanno Claudia Dionigi e Alex Migliorini insieme? Le news Il mondo di Uomini e Donne è davvero piccolo, se pensate che oggi abbiamo visto Claudia Dionigi e Alex Migliorini insieme. Visto su Instagram, s'intende. Vecchi e nuovi protagonisti si conoscono spesso ...

Uomini e Donne Over - Pamela Barretta : il suo ex l’ha picchiata : Pamela Barretta racconta il suo dramma al Trono Over di Uomini e Donne E’ da poco terminata l’ultima puntata settimanale del Trono Over di Uomini e Donne. E in questa occasione ad aver fatto molto discutere è stata indubbiamente la dama Pamela Barretta, la quale ha confessato di essere stata picchiata dal suo ex compagno. Difatti la donna, discutendo molto animatamente con Stefano Torrese, si è lasciata sfuggire: “Scusa non ...

Uomini e Donne - Stefano lascia il programma dopo i dubbi di Pamela per lui : Stefano e Pamela in centro studio. La donna racconta di una segnalazione e di un video che Pamela avrebbe visto. La clip -che vedrebbe l'uomo parlare con una signora- è stata girata da un ragazzo che ha chiamato, poi, in trasmissione:"Era giovedì sera, sono uscito dalla discoteca, affollata, per prendere dell'aria. Vedo lui insieme ai suoi amici, scherzava e rideva. E mi sono reso conto che era lui, di Uomini e Donne. E sento uno dei suoi ...

Uomini e Donne oggi - Ivan dopo il trono : tatuaggio dedicato all’Italia : oggi Uomini e Donne, Ivan Gonzalez dopo la scelta al trono Classico: nuovo tatuaggio per l’Italia Ivan Gonzalez è stato ‘adottato’ dai telespettatori italiani con molto affetto. L’ex tronista di Uomini e Donne è riuscito a conquistare il cuore del pubblico e ora vuole dedicare loro un tatuaggio. dopo la scelta al trono Classico, lo spagnolo […] L'articolo Uomini e Donne oggi, Ivan dopo il trono: tatuaggio dedicato ...

Uomini e Donne - Rocco a Gemma : "Se arriviamo al punto di non ritorno - giuro che non mi concedo io" : "A me sembravano limitate come tempo... abbastanza veloci..." Gemma si trova davanti Giorgio, entrata in studio per incontrare la dama che non sentiva comunque da una quindicina di giorni. E commenta così -ridimensionandole- le telefonate che ci sono state tra i due. prosegui la letturaUomini e Donne, Rocco a Gemma: "Se arriviamo al punto di non ritorno, giuro che non mi concedo io" pubblicato su Gossipblog.it 06 marzo 2019 14:58.

Uomini e Donne - Pamela Barretta-choc : "Mi ha preso a pugni e sfondato un timpano" - De Filippi sconvolta : Un dramma, rivelato nella puntata del 6 marzo di Uomini e Donne, il dating-show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Un dramma che riguarda Pamela Barretta, che ha parlato del suo passato e delle sue pieghe atroci. La dama pugliese che oggi ha una relazione con Stefano Torrese, già in passato a

Uomini e Donne : diretta puntata del 6 marzo - lite in studio tra Gemma e Rocco : Oggi, 6 marzo 2019, andrà in onda un nuovo appuntamento settimanale di Uomini e Donne, l'ultimo della settimana dedicato al Trono Over. La puntata andrà come sempre in onda a partire dalle 14.45 su Canale 5. Protagonisti della puntata sono due coppie: stiamo parlando di quella composta da Gemma e Rocco e Stefano e Pamela....Continua a leggere