Roma | aperta un' inchiesta sul misterioso suicidio dell' ematologo Francesco Lo Coco

Maltempo Roma - albero crollato in viale Mazzini : aperta indagine - si ipotizza il reato di lesioni : La Procura di Roma ha aperto un fascicolo, al momento a carico di ignoti, in relazione al crollo di un albero in viale Mazzini (un pino di circa 30 metri) che ha causato ieri il ferimento di due persone, una in modo grave. Nel procedimento, coordinato dal procuratore aggiunto Nunzia D’Elia, si ipotizza il reato di lesioni. I magistrati hanno delegato le indagini alla Polizia locale per svolgere una serie di accertamenti e chiarire a chi ...

Roma : aperta indagine dopo crollo pino in viale Mazzini : Roma – La procura della Repubblica di Roma ha aperto un’indagine per lesioni, in merito al crollo di un pino di 30 metri che ieri, a viale Mazzini, ha provocato il ferimento grave di due passanti e il danneggiamento di diverse auto parcheggiate. Il fascicolo aperto per ora e’ contro ignoti, mentre gli accertamenti sono stati delegati dal procuratore aggiunto, Nunzia D’Elia, alla Polizia Locale di Roma Capitale. Le ...

Andrea Ballarini e il Bea Café - la sua finestra aperta su Roma : Del perché ci fosse in sala un cavallo giocattolo proprio a ridosso delle poltrone degli ospiti, non lo sapremo mai, o forse stava lì per ricordare a tutti che gli incontri del Bea nascevano per gioco, il gioco delle conversazioni, del racconto a microfono aperto, il piacere di illustrare con parole

Diletta Leotta e le foto hot hackerate/ Aperta un'inchiesta a Roma per ricettazione : Diletta Leotta in procura a Roma per le foto hot hackerate. È stata Aperta un'inchiesta nella capitale per ricettazione, invece a Milano...

Roma : oggi e domani camera ardente Ossicini aperta a Palazzo Madama : Roma – La camera ardente per Adriano Ossicini – senatore dalla V alla X e nella XIII Legislatura – sara’ allestita oggi, venerdi’ 15 febbraio, a Palazzo Madama, in Sala Caduti di Nassirya; sara’ aperta per l’omaggio dalle ore 17 alle 20:30 e domani dalle 9 alle 13. L'articolo Roma: oggi e domani camera ardente Ossicini aperta a Palazzo Madama proviene da RomaDailyNews.

Roma - paritaria inaugura biblioteca a San Basilio : aperta al quartiere : Questo è un campus, si fa teatro, musica, sport. E ora la biblioteca'. La biblioteca sarà inaugurata domani, ore 17 , alla presenza, tra gli altri della presidente del IV Municipio Roberta Della Casa ...

Aperta la convenzione nazionale Pd - cinque i maceratesi a Roma : Si sapeva che l'economia globale, non solo italiana, avrebbe rallentato. Il problema è che la legge di bilancio del governo Lega-M5S peggiorerà la situazione. Meno investimenti pubblici, più tasse, ...

Maltempo : esonda il Reno - allerta rossa in Emilia Romagna. Riaperta la A22 : Previsti per oggi ancora temporali e nevicate. Migliaia di automobilisti bloccati in coda al gelo per ore a causa di tir non attrezzati per la neve