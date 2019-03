Pronostico Getafe vs Huesca | La Liga 09-03-2019 e Analisi

Pronostico Getafe vs Rayo Vallecano - La Liga 23-02-2019 e Analisi : La Liga, 25^ giornata, Analisi e Pronostico di Getafe-Rayo Vallecano, sabato 23 febbraio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi e Pronostico della partita Getafe-Rayo Vallecano, sabato 23 febbraio. Il primo match di sabato della 25esima giornata di Liga sarà quello che opporrà al ”Coliseum Alfonso Pérez” il Getafe e il Rayo Vallecano in un quasi derby. I padroni di casa arrivano dal pareggio in casa dell’Eibar ...

Pronostico Eibar vs Getafe - La Liga 15-02-2019 e Analisi : La Liga, 24^ giornata, Analisi e Pronostico di Eibar-Getafe, venerdì 15 febbraio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Eibar-Getafe, venerdì 15 febbraio. Eibar e Getafe si sfidano al ”Municipal de Ipurua” per l’anticipo della 24esima giornata di Liga. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Eibar e Getafe?L’Eibar, nonostante il doppio vantaggio iniziale con Fabián Orellana e Charles, è riuscito a farsi ...

Pronostico Getafe vs Celta Vigo - La Liga 09-02-2019 e Analisi : La Liga, 23^ giornata, Analisi e Pronostico di Getafe-Celta Vigo, sabato 9 febbraio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Getafe-Celta Vigo, sabato 9 febbraio. Getafe e Celta sono due squadre dal rendimento diametralmente opposto. Gli ‘Azulones’ lottano per un piazzamento in Europa League, mentre il Celta, invece, fatica a trovare continuità e il tecnico Miguel Cardoso non sembra essere saldissimo in panchina. Il match del ...

Pronostico Levante vs Getafe - La Liga 02-02-2019 e Analisi : Levante-Getafe, sabato 2 febbraio. L’Estadi Ciutat de València ospita un’interessante sfida tra due squadre che aspirano a un campionato tranquillo. Il Levante arriva più rilassato rispetto al Getafe che, invece, ha disputato molti impegni ravvicinati in Copa del Rey dove è stato eliminato per 3 a 1 dal Valencia negli ultimi istanti del match subendo 2 gol. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Levante e Getafe?Dopo il ...

Pronostico Valencia vs Getafe - Copa del Rey 29-01-2019 e Analisi : Valencia-Getafe, martedì 29 gennaio. Il Valencia non può più sbagliare se vorrà accedere alle semifinali di Copa del Rey. La gara d’andata è stata vinta di misura dal Getafe con un gol di Jorge Molina e a cui può bastare una sconfitta di misura realizzando almeno un gol. Al ”Mestalla” si preannuncia una partita molto combattuta. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Valencia e Getafe?Grazie a tre marcatori ...

Pronostico Getafe vs Alaves - La Liga 18-1-2019 e Analisi : Getafe-Alaves, venerdì 18 gennaio. Ritornare in Europa. E’ l’obiettivo di Getafe e Alaves che, distanti soli quattro punti in classifica, si affronteranno al Coliseum Alfonso Pérez nell’anticipo della 20a giornata di Primera Division. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Getafe e Alaves?Il Getafe, dopo aver eliminato dalla Copa del Rey il Valladolid, è reduce dalla vittoria per 2 a 1 sul campo del Villarreal ...