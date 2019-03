Napoli | femminicidio | la picchia e la colpisce con corpo contundente | poi chiama il 118

Blastingnews

(Di giovedì 7 marzo 2019) Siva Fortuna Bellisario e aveva 36 anni, la donna uccisa dal marito, Vincenzo Lopresto di 41 anni che si è costituito. Ilè avvenuto oggi all'ora di pranzo nella casa della coppia a Miano, periferia di, mentre i tre figli non erano in casa.Prima l'ha uccisa con le sue mani,ndola e usando anche un, probabilmente una gruccia per gli abiti. Poi, hato i soccorsi quando si è accorto che non respirava più. Alla vigilia dell'otto marzo, continua la strage di donne. Quest'ultimoè accaduto mentre infuriano le polemiche dopo che una sentenza della Corte d'assise d'appello di Bologna ha quasi dimezzato la pena di Michele Castaldo, reo confesso deldi Olga Matei, la donna con cui aveva una relazione da un mese che strangolò per gelosia. La corte gli ha inflitto 16 anni di reclusione invece dei 30 a cui era ...

fwl_riri : RT @Iperbole_: Il leghista di Crotone dice che il 'femminismo ha distrutto la famiglia. Il femminicidio? Un pretesto'. Così un 'pretesto'… - DiRipalta : RT @TopaM79: Oggi un #femminicidio a #Messina e uno a #Napoli. E poi mi devo sentir dire da qualche maschio idiota che il vero male è l'aut… - chiara_monetti : RT @Iperbole_: Il leghista di Crotone dice che il 'femminismo ha distrutto la famiglia. Il femminicidio? Un pretesto'. Così un 'pretesto'… -