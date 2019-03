Luke Perry | il figlio Jack lo saluta | «Mi mancherai ogni giorno | fino a quando camminerò

blogo

(Di giovedì 7 marzo 2019) L'improvvisa morte del 52enne, avvenuta causa devastante ictus cerebrale, ha commosso il mondo intero. I suoi compagni di set, i colleghi e i fan l'hanno a lungo ricordato, con il 21enne, primogenito di casa nonché wrestler di progessione, che ha voluto ricordarlo sui social pubblicando una struggente lettera.«Rappresentava tanto per tante persone. Per me, invece, era semplicemente Papà. Mi amava e mi sosteneva in tutto. Mi ha ispirato a fornire la versione migliore di me stesso». «Ho imparato tanto da te e il mio cuore è in frantumi al pensiero che tu non sia più qui. Misu questa Terra. Farò di tutto per portare avanti i tuoi insegnamenti e renderti orgoglioso. Ti voglio bene Papà».Anche la figlia Sophie, 18 anni, ha utilizzato i social perre il padre scomparso., ...

