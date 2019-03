Liverpool | Alisson record di cleen sheet Ma Cech lo prende in giro su Twitter

Liverpool - Alisson : 'Ad Anfield i tifosi migliori al mondo. Un concerto in caso di titolo' : Penso che qui a Liverpool tu abbia forse i più grandi sostenitori del mondo". E così la chiacchierata con Jamie Webster è volata via, con Alisson che ha anche suonato una canzone su alcuni compagni ...

Alisson - la Roma è un ricordo : 'A Liverpool i tifosi migliori' : Roma - Una volta nel cuore del fenomeno Alisson c'era solo la Roma . Adesso quell'amore è chiuso in un cassetto, forse per sempre. Nel giorno di San Valentino l'ex - ancora rimpianto - numero uno ...

Liverpool - Mignolet rassegnato : “Alisson uno dei migliori in assoluto - devo accettare il mio ruolo” : “Non e’ facile fare il secondo di Alisson”. Sono le dichiarazioni di Simon Mignolet, il vice dell’ex Roma al Liverpool. “E’ un grande portiere, tra i cinque migliori al mondo se non il piu’ bravo in assoluto – ha spiegato Mignolet al sito dei “reds” –. devo accettare il mio ruolo, non e’ facile e ho gia’ detto come la penso, ma la squadra e’ in un buon ...