Live Napoli-Salisburgo 2-0 Primo tempo col doppio vantaggio

Napoli-Salisburgo 2-0 diretta Live - fine primo tempo! : fine primo TEMPO – Napoli praticamente perfetto, rischia pochissimo e colpisce al momento giusto prima con Milik e poi con Fabian Ruiz. Manca poco all’intervallo, il Napoli gestisce bene il doppio vantaggio 26′ – Ammonito Koulibaly, che era diffidato e dunque salterà la gara di ritorno. 17′ – CHE NAPOLI! – Arriva il raddoppio con uno splendido gol al volo di Fabian Ruiz, bravo ad infilare il ...

Napoli-Salisburgo 2-0 diretta Live - raddoppia Fabian Ruiz! : 17′ – CHE NAPOLI! – Arriva il raddoppio con uno splendido gol al volo di Fabian Ruiz, bravo ad infilare il portiere ospite su assist di Callejon. Azzurri straripanti. 15′ – Annullato gol al Salisburgo per fuorigioco: Maksimovic si addormenta, Wolf ruba palla, che finisce a Dakaperò in offside 9′ – VANTAGGIO NAPOLI, tutto in verticale: Mertens serve Milik che con freddezza salta il portiere e ...

Napoli-Salisburgo 1-0 diretta Live - azzurri in vantaggio con Milik! : 9′ – vantaggio NAPOLI, tutto in verticale: Mertens serve Milik che con freddezza salta il portiere e deposita in rete. Cambia subito il risultato. 8′ – Il Napoli si avvicina per la prima volta verso l’aria avversaria, la conclusione di Fabian Ruiz è deviata in angolo. 4′– Il primo tiro verso lo specchio della porta è del Salisburgo, con Wolf che conclude dopo uno scambio con Dabbur. Attento ...

