Il video che mostra l’orso polare che muore di fame a causa del cambiamento climatico

NY Rangers - sul maxischermo appare Sophie Turner : l’attrice del Trono di Spade beve alla goccia e il pubblico impazzisce [video] : Sophie Turner, l’attrice che interpreta Sansa Stark nel Trono di Spade, viene ripresa dalle telecamere durante la partita dei New York Rangers: la ragazza beve il suo bicchiere di vino tutto d’un fiato e il pubblico impazzisce Ospite d’eccezione presente fra il pubblico della partita New York Rangers vs Detroit Red Wings. Sul maxischermo appare Sophie Turner, la splendida attrice che interpreta Sansa Stark nella serie tv ...

Che divertimento al Foro Italico! Malagò e Giorgetti si esibiscono in coppia sul campo di beach volley [video] : Giorgetti-Malagò giocano in coppia a beach volley: breve esibizione dei due per presentazione Rome Finals Giovanni Malagò e Giancarlo Giorgetti in coppia sul campo di beach volley al Foro Italico. Il presidente del Coni e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri si sono esibiti in un match improvvisato nel mini-campo allestito davanti al bar del tennis in occasione della presentazione delle FIVB beach volleyball Rome ...

Chi è Marcello De Vito - grillino ortodosso campione di preferenze. La videoscheda : Marcello De Vito, arrestato questa mattina dai carabinieri nell’ambito di un’indagine per corruzione e traffico illecito di influenze partita dall’inchiesta sullo Stadio della Roma, è stato il primo candidato sindaco del Movimento Cinque Stelle a Roma nelle elezioni del 2013, vinte poi da Ignazio Marino. Al turno successivo nel 2016, risultato secondo a Virginia Raggi alle primarie online del M5S, si è imposto come ‘Mister ...

Luca Casarini : ecco cosa diceva dei migranti qualche anno fa - video : In questi ultimi giorni è balzato agli onori della cronaca Luca Casarini , al comando della missione " traghetta migranti " della nave Mare Jonio di Mediterranea , la ONG nata nei centri sociali ...

Come si piega il Samsung Galaxy Fold : il video che cercavate : Vi sembra ancora un oggetto misterioso il Samsung Galaxy Fold? Lo comprendiamo bene, essendo stato lanciato frettolosamente a margine dell'UNPACKED 2019, e mai mostrato al pubblico in presa diretta. Speriamo che il video in basso vi chiarisca in qualche modo le idee: ripreso da un utente vietnamita, che è molto probabilmente riuscito a mettere le mani su un'unità, il filmato ci mostra il funzionamento esatto del Samsung Galaxy Fold, sia esso ...

Nuova Zelanda - bloccati i siti che non hanno cancellato il video dell’attentato : Schermata visualizzata in un tentativo di accesso a uno dei siti bloccati in Nuova Zelanda (screenshot da Firefox) In Australia e Nuova Zelanda numerosi siti internet per la condivisione di contenuti multimediali sono stati bloccati a seguito della sparatoria avvenuta in due moschee a Christchurch, in Nuova Zelanda, venerdì 15 marzo. siti come 4chan, zerohedge, bestgore o documentingreality, che spesso ospitano discussioni che urtano la ...

Attentato Nuova Zelanda - in carcere 44enne che ha condiviso sul web il video del massacro. Ha simpatie neonaziste : Ha condiviso su internet il video del massacro alla moschea di Christchurch, in Nuova Zelanda: per questo motivo un 44enne è finito in carcere, in attesa della prossima udienza, fissata ad aprile. Si chiama Philip Arps ed è proprietario di un’azienda che ha furgoni decorati con stemmi neonazisti. Dovrà rispondere di due capi d’accusa: rischia 14 anni di carcere per ognuna delle accuse. In tribunale Arps, in t-shirt e pantalone della tuta, non ha ...

Come disattivare i video che partono da soli : (Foto: Pixabay) Come disattivare la riproduzione dei video automatici sulle applicazioni più utilizzate quotidianamente Come Facebook, Instagram, Twitter ma anche sui browser Come Chrome e Firefox? La riproduzione automatica dei video è una funzionalità molto comoda quando si naviga sotto rete wi-fi, ma che può causare qualche problema quando si hanno pochi gigabyte a disposizione nel proprio bundle, soprattutto quando si è all’estero ...

Flat Tax - che effetti ha in busta paga? La simulazione - le domande e le risposte video : La Lega spinge per la riforma delle aliquote Irpef. Ma quanto costa la misura? E chi ne beneficerà maggiormente? Il caso di tre famiglie con redditi da 39 mila a 48 mila euro

Google : il futuro dei videogiochi è lo streaming. Ecco Stadia - si gioca anche su TV e smartphone : D'altronde è stato proprio Assassin's Creed Odyssey il videogioco attraverso cui Project Stream si è fatto conoscere al mondo, quindi la collaborazione con Ubisoft era quasi scontata. Altre case di ...

Google Stadia - lo streaming per videogiochi che sembra Netflix : Alla Game Developer Conference, GDC,, evento dedicato al mondo degli sviluppatori di videogiochi che si sta tenendo in questi giorni a San Francesco, l'azienda di Mountain View ha presentato Google ...

Stadia permette accesso istantaneo al videogioco che vogliamo : Con la presentazione di Stadia, e l'arrivo di PS Now anche in Italia, ha ufficialmente inizio l'era del gaming in streaming.Ebbene, riporta Tweaktown, una delle caratteristiche più interessanti di questo modo di videogiocare, è proprio la possibilità di poter accedere istantaneamente ai videogiochi che vogliamo, senza noiosi tempi di download, installazione, e nuovamente download di mastodontiche patch del day one.In questo interessante filmato, ...

Internet. Smartphone - videogame e scuola : le risorse che non ti aspetti : Se un ragazzo non ha un buon rapporto con la scuola o con altri adulti che lo seguono, la frequentazione del mondo digitale può anche portare a esiti negativi. Se invece c'è un forte legame con una ...