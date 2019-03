Ignazio La Russa mio figlio fa il rapper per hobby

Ignazio La Russa parole dure al figlio rapper : Ignazio La Russa ha suo figlio terzogenito Leonardo Apache fa infatti rap e il suo nome d’arte è Larus. Intervistato da Radio Capital, La Russa non ha nascosto il suo disagio davanti ai testi delle canzoni del figlio: «Fa il rapper per hobby, ma ho voluto che non si chiamasse La Russa, così ha accorciato il nome», ha detto l’ex ministro, di Fratelli d’Italia. «Nella canzone dice ‘sono tutto fatto’, ma io so che il concetto di fatto ha un ...

Ignazio La Russa : “Mio figlio? Fa la trap e canta “sono tutto fatto” ma se lo acchiappo con la droga lo ammazzo” : Piovano rapper e trapper, in una sorta di invasione musicale che non risparmia nemmeno la politica. Ne sa qualcosa Ignazio La Russa, ex ministro ora vicepresidente del Senato, che in famiglia si ritrova proprio un cantante, se così si può definire. Stiamo parlando del suo terzogenito Leonardo Apache che si fa chiamare Larus, suo nome d’arte: “Fa il rapper per hobby, ma ho voluto che non si chiamasse La Russa, così ha accorciato il ...

Matteo Salvini - Ignazio La Russa : "Il suo sogno egemonico sul centrodestra sta svanendo" : Non c'è solo la "sindrome del contagio", ossia il timore che l'impopolarità dei grillini possa finire per intaccare anche i loro consensi, ad agitare le notti e le giornate dei leghisti, Matteo Salvini in primis. Secondo Ignazio La Russa, storico leader della destra prima con An e ora con Fratelli d