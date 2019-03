Gabriel Omar Batistuta | “Mio figlio lavora in una copisteria? Per me è come regalargli

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2019) A Firenze, Roma, Milano il suo nome riecheggia ancora oggi:. In realtà l’ex attaccante, considerato uno dei migliori nel suo ruolo, ha conquistato titoli e tifosi in tutto il mondo. Batigol,è sopannominato, ha avuto dalla moglie quattro figli: Thiago, Lucas, Joaquin e Shamel. Proprio il terzogenito Joaquin, che tra poco compirà vent’anni,in una. Un lavoro inatteso per ildi un ricco campione di calcio,ha notato il conduttore di Reconquista Hay, trasmissione radiofonica che ospitava l’ex calciatore: “La gente si chiedeè possibile che ildilavori in una? Non voglio sminuire un lavoro assolutamente degno, però è qualcosa di insolito”.non si scompone anzi quasi concede una lezione di vita agli ascoltatori: “Che i miei figli lavorino, per me è...

