Elenoire Casalegno Ricoverata in Ospedale!

gossipnews.tv

(Di giovedì 7 marzo 2019)è stataper un malore. A comunicarlo la stessa showgirl con un post su Instagram che ha preoccupato i fan. Ecco cosa è successo!Momento di ansia e paura per i numerosi fan di. Poche ore fa i fan della showgirl hanno trovato pubblicata sul suo profilo Instagram una foto molto preoccupante. Nello scatto si poteva vedere il corpo diaccasciato su una sedia a rotelle con una evidente fasciatura al braccio, simile a quella utilizzata nei pronto soccorso.Sotto lo scatto un post molto sibillino della stessa modella, che ha creato ancora più preoccupazione nei fan. Ecco cosa scrive“A volte le cose non vanno come vorremmo. Ringrazio i medici dell’Ospedale San Donato per la professionalità…”E’ evidente quindi che laè stata, più precisamente all’ospedale San Donato di ...

VelvetMagIta : #ElenoireCasalegno ricoverata: paura per la conduttrice #VelvetMag -