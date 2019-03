L’Inter nella tana dell’Eintracht Francoforte | la gara in esclusiva su Sky

ANBI : crisi del fiume Po e delL’Intero sistema idrico nella Pianura Padana : “L’attuale fase di criticità idrica non interessa solo il fiume Po, ma è generalizzata in tutta l’area della Pianura Padana: l’Adige è addirittura sotto il livello minimo, che sfiorano anche i fiumi Enza (portata marzo 2018: mc/sec 5,85; marzo 2019: mc/sec 0,01), Secchia (portata marzo 2018: mc/sec 20,25; marzo 2019: 2,17 mc/sec), Reno (portata marzo 2018: mc/sec 34,9; marzo 2019: mc/sec 6,79)“: a renderlo noto è l’ANBI ...

Europa League - Eintracht Francoforte senza Rebic nella sfida contro L’Inter : Europa League, l’Eintracht Francoforte non potrà contare su Rebic nell’incontro di giovedì contro l’Inter di Spalletti L’Eintracht Francoforte dovrà fare a meno dell’attaccante Ante Rebic nella gara di andata degli ottavi di finale di Europa League contro l’Inter in programma giovedì in Germania, il croato è infatti volato a Belgrado per curare il ginocchio destro. Rebic, 25 anni, si è infortunato nella ...

Juventus - Lukaku nella lista di mercato : c’è L’Interesse del giocatore : Juventus Lukaku – Non si ferma il mercato della Juventus. Dopo la suggestione Marcelo, confermata anche dall’agente di Tagliafico (in direzione Real Madrid, ndr), la lista di Paratici si allarga ancora di più. Questa volta il nome è quello di Romelu Lukaku, attaccante del Manchester United. Secondo quanto riferito dai media inglesi, l’attaccante belga vorrebbe […] L'articolo Juventus, Lukaku nella lista di mercato: ...

ESCLUSIVA – Calciomercato - la Juventus supera L’Inter nella corsa a Rakitic : Il campionato di Serie A è entrato nella fase decisiva ma le società del massimo campionato italiano pensa anche alla prossima stagione ed in particolar modo al Calciomercato. La Juventus ha bisogno di un rinnovamento e partirà dalla panchina con l’addio dell’allenatore Massimiliano Allegri, in pole per il sostituto c’è sicuramente Zidane ma non va sottovalutata la pista che porta a Deschamps. Idee chiare anche sul ...

Juventus - Lukaku nella lista di mercato : c’è L’Interesse del giocatore : Juventus Lukaku – Non si ferma il mercato della Juventus. Dopo la suggestione Marcelo, confermata anche dall’agente di Tagliafico (in direzione Real Madrid, ndr), la lista di Paratici si allarga ancora di più. Questa volta il nome è quello di Romelu Lukaku, attaccante del Manchester United. Secondo quanto riferito dai media inglesi, l’attaccante belga vorrebbe […] L'articolo Juventus, Lukaku nella lista di mercato: ...