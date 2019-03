Francesco Totti e Ilary Blasi sulla neve tra baci e coccole

(Di mercoledì 6 marzo 2019) Il settimanale “Diva e Donna” ha pubblicato le foto dipiù innamorata che mai mentre si cimenta nelle discese sugli sci. Stanno insieme da 18 anni, ma sembrano innamorati come il primo giorno. E cosìa dolcemente il suoche sorride prima di dedicarsi alla lezione di sci. Il dribbling sul ghiaccio non è perfetto e così finisce anche per tuffarsi nella, ma anche se in pista non è un campione, in famiglia è sempre vincente. A Ortisei laè chic e disinvolta. “Per fare il quarto figlio devo colpire al momento giusto” aveva dettorispondendo a chi gli domandava se avesse intenzione di allargare la famiglia con. E così quale miglior momento se non durante le romantiche vacanzesulle Dolomiti.