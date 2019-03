Final Eight | super derby in Coppa tra Lollo Caffè Napoli e Feldi Eboli

Basket femminile - le migliori italiane delle Final Eight di Coppa Italia : Nicole Romeo e Chiara Consolini decisive nel successo di Ragusa : Si sono concluse con il trionfo di Ragusa le Final Eight della Coppa Italia 2018-2019 di Basket femminile, andate in scena in questo fine settimana a San Martino di Lupari. Spettacolo e sorprese non sono mancate nelle sette partite disputate, antipasto dei playoff che cominceranno dopo le ultime tre giornate del campionato di Serie A1. La formazione siciliana ha conquistato per la seconda volta il trofeo superando in Finale la sorprendente Sesto ...

Basket femminile - Final Eight Coppa Italia 2019 : è finale inedita tra Ragusa e il Geas - la novità recente contro un’attesa lunga 46 anni : Ragusa contro Sesto San Giovanni, Virtus Eirene contro Geas, Passalacqua contro Allianz: in qualunque modo la si declini, ecco una sfida davvero inedita ai piani alti della Coppa Italia, giunta a una Finale che, comunque vada, premierà per la seconda volta una delle due formazioni. Il Geas, in particolare, è stato protagonista di una cavalcata a dir poco incredibile: dopo aver battuto di soli due punti Broni, è riuscito anche a estromettere le ...

Basket femminile - Final Eight Coppa Italia 2019 : impresa di Sesto San Giovanni! Sconfitta Venezia - domani la finale contro Ragusa : Le sorprese non finiscono mai con le Final Eight della Coppa Italia 2019 di Basket femminile. Tutti si attendevano una Finale tra Venezia e Schio, le grandi protagoniste del campionato, ma le due formazioni venete sono state sconfitte entrambe nelle semiFinali in programma oggi. L’atto conclusivo di domani metterà quindi di fronte Ragusa e Sesto San Giovanni. Se la formazione siciliana si presentava all’appuntamento in qualità di ...

Basket femminile - Final Eight Coppa Italia 2019 : Ragusa-Schio semifinale d’alto bordo - il Geas lancia la sfida a Venezia : Tempo di semiFinali per la Coppa Italia 2019 al femminile: al PalaLupe di San Martino di Lupari, con la società di casa già uscita di scena, sono in quattro a giocarsi l’accesso all’ultimo atto, con tre conferme e una sorpresa. La semiFinale più attesa resta senz’altro quella tra Ragusa e Schio, che ad oggi occupano la seconda posizione assieme in Serie A1. Ragusa ha eliminato con una buona partita Vigarano, aiutata dalla buona ...

Basket femminile - Final Eight Coppa Italia 2019 : Ragusa e Schio successi da favorite! Sorpresa Sesto San Giovanni - Venezia avanti a fatica : Si è conclusa una elettrizzante prima giornata a San Martino di Lupari, dove sono cominciate le Final Eight della Coppa Italia 2018-2019 di Basket femminile. Nelle quattro partite dei quarti di Finale sono arrivati gli attesi successi di Ragusa e di Schio, rispettivamente contro Vigarano e Lucca. Ha conquistato la semiFinale anche Venezia, costretta a faticare oltremodo contro le padrone di casa di San Martino di Lupari. La capolista del ...

Basket femminile - Final Eight Coppa Italia 2019 : domani si comincia con i quarti di finale. Schio e Venezia le favorite - Ragusa terza forza : comincia domani la trentaquattresima edizione della Coppa Italia di Basket femminile, che si tiene a San Martino di Lupari, all’interno del PalaLupe, abituale casa del Fila. Si torna alla formula delle Final Eight a più di 15 anni di distanza dall’ultima volta. Allora la Finale fu Schio-Venezia, e dopo un’intera generazione cestistica (o quasi) sono ancora queste le due formazioni coi favori del pronostico tra le otto che ...

Pallanuoto - Champions League 2019 : Eger-Pro Recco 7-16. Liguri già qualificati alla Final Eight di Hannover : Otto minuti per indirizzare la sfida, altri otto per chiuderla, seconda parte di gara per incrementare il margine: nella nona giornata della Champions League di Pallanuoto la Pro Recco passa per 7-16 in casa dell’Eger e si qualifica con cinque turni d’anticipo alla Final Eight di Hannover. Nel primo quarto Kayes apre per i Liguri, ma i magiari impattano. Ivovic firma il nuovo vantaggio ospite, ma l’Eger trova il 2-2. Nella ...

Pallanuoto - Champions League 2019 : Spandau 04-Sport Management 8-13. Altro passo dei Mastini verso la Final Eight : Gran vittoria esterna della BPM Sport Management nella Champions League di Pallanuoto: i Mastini si impongono per 8-13 in casa dello Spandau 04 e confermano le quattro lunghezze di margine sul quarto posto del Girone B salendo a quota 19 punti. La Final Eight è un po’ più vicina dopo questa vittoria, maturata nella seconda parte di gara. Nel primo quarto infatti l’equilibrio regna sovrano, con i padroni di casa che vanno sul 2-0 ma ...

Basket femminile - Final Eight Coppa Italia 2019 : programma - orari e tv. Il tabellone e gli incroci : Si giocherà questo weekend la Coppa Italia di Serie A1: il Basket femminile ritrova la formula della Final Eight per la prima volta dopo moltissimi anni di Final Four con turni eliminatori nel mezzo della stagione. L’organizzazione della manifestazione è stata travagliata per tre motivi: date, sede e Napoli. La Coppa Italia era infatti prevista per il weekend che va dal 22 al 24 marzo, ma è stata anticipata, spostando di conseguenza ...

Basket - i migliori italiani delle Final Eight Coppa Italia 2019 : Moraschini grande protagonista - Ruzzier “spaccapartita” : La Vanoli Cremona ha vinto la prima Coppa Italia della sua storia, battendo in Finale la Happy Casa Brindisi. Andiamo a vedere quali sono stati i migliori giocatori della tre giorni di Final Eight a Firenze. Riccardo Moraschini: un continuo girovagare tra A1 e A2, sempre con la nomea del grande talento, ma mai esploso del tutto. In quel di Brindisi ha Finalmente trovato fiducia e nelle Final Eight è stato uno dei protagonisti dello splendido ...

Basket - Final Eight Coppa Italia 2019 : Cremona nella storia! Crawford e Saunders affondano Brindisi - Vanoli in trionfo! : Cremona vince la Coppa Italia 2019! La formazione lombarda ha superato Brindisi nell’atto conclusivo delle Final Eight di Basket conquistando il primo trofeo della propria storia. La Finale tra le due sorprese della competizione non ha deluso le aspettative regalando uno spettacolo di assoluto valore per intensità e determinazione messa in campo davanti al pubblico del Mandela Forum di Firenze. Cremona ha condotto con personalità per la ...

Basket - Final Eight Coppa Italia 2019 : Cremona-Brindisi - la finale delle esordienti che hanno sovvertito le gerarchie : Vanoli Cremona contro Happy Casa Brindisi: alzi la mano chi si sarebbe aspettato un epilogo simile della Coppa Italia 2019. Invece, al Mandela Forum di Firenze, saranno proprio loro a sfidarsi nell’ultimo atto: è una Finale inedita, ma non finisce qui. Nessuna delle due squadre, infatti, aveva mai giocato nella partita che assegna il secondo massimo trofeo nazionale. In campionato questa partita è arrivata alla dodicesima giornata, in cui ...

Basket - Final Eight Coppa Italia 2019 : Brindisi domina - poi rischia di farsi rimontare - ma batte Sassari e raggiunge Cremona in una finale inedita : Ci sarà una Finale di Coppa Italia mai vista prima al Mandela Forum di Firenze domani pomeriggio: così come la Vanoli Cremona, anche l’Happy Casa Brindisi non era mai arrivata fino a questo punto nella seconda manifestazione nazionale per club. Francesco Vitucci, per tutti Frank, è l’uomo che porta la società pugliese alla vittoria per 86-87 sul Banco di Sardegna Sassari, anche se nel Finale i suoi giocatori rischiano di combinare un ...