' Diario di una casalinga serba' a Gorizia

Reddito di cittadinanza - Diario di una giornata in un centro per l'impiego : «Speriamo che ci danno qualche cosa pure a noi. Ma mica lo so». Scarpe da tennis sfondate, calzettoni rossi, un mozzicone di sigaretta in bocca, due bustone della Despar con «dentro il mio armadio», ...

Diario di una notte passata con chi vive per strada a Roma : Nella capitale più di diecimila persone vivono per strada. Tanti rifiutano i pochi posti offerti dal comune per passare la notte al chiuso. Perché? Come sono questi posti? Un buon modo per capirlo è andarci a dormire. Leggi