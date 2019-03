Chi si allena mangia cibi più sani

Serie D - Stresa - divorzio in panChina con Luca Colombo : squadra affidata a direttore sportivo e vice allenatore : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/Serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', Prima l'esonero di Sergio Galeazzi, poi le dimissioni di Cesare Rampi e ora il ...

Chi era Arpad Weisz - l'allenatore dei record che morì ad Auschwitz. Una mostra : Secondo l'organizzatore, 'buona parte di chi frequenta il mondo del calcio non è consapevole della gravità delle cose che si gridano nelle curve. Se su 60 mila spettatori allo stadio solo un migliaio ...

TurChia - Kweuke prima del 'caso Kepa' : lite e insulti tra rigorista e allenatore. VIDEO : Da Wembley al mondo intero il passo è breve se l'ammutinamento è clamoroso, d'altronde un giocatore che disobbedisce agli ordini dell'allenatore è davvero clamoroso. Un 'no' ancora più sorprendente se il ...

Il mercato degli allenatori : rivoluzioni a catena sulle panChine d'Europa : TORINO - Zidane davanti, per distacco . Zizou non è però il solo allenatore che la Juventus segue, per farsi trovare pronta qualora Massimiliano Allegri comunicasse ad Andrea Agnelli e Fabio Paratici ...

L’allenatore Chiama timeout e al microfono : “Nowitzki - let’s go!”. Il tributo al giocatore 40enne è da pelle d’oca : I Clippers, che stanno giocando in casa a Los Angeles, sono avanti 121 a 112 contro i Dallas Mavericks. Mancano dieci secondi alla fine e Doc Rivers, allenatore dei Clippers, chiama un inutile timeout. Poi prende il microfono dal tavolo: “Dirk Nowitzki, let’s go!” dice a gran voce, rivolgendosi al campione tedesco dei Dallas e invitando il pubblico a tributargli applauso e standing ovation. Lui, 40 anni, miglior realizzatore ...

PanChina Catania - colpo di scena : è Novellino il nuovo allenatore : Panchina Catania – colpo di scena in casa Catania, non sarà Gautieri il sostituto di Sottil (esonerato dopo il ko contro la Viterbese) ma Walter Novellino. “Il Calcio Catania comunica di aver affidato l’incarico di allenatore della prima squadra al signor Walter Novellino, nato a Montemarano (Avellino) il 4 giugno 1953. Il nuovo tecnico rossazzurro dirigerà oggi, alle 15.00, il primo allenamento settimanale. Walter Novellino ed ...

Leicester - Brendan Rodgers pronto per la panChina : si tratta con l'allenatore del Celtic : C'è un nuovo nome per la panchina del Leicester . Dopo l'esonero di Claude Puel , sollevato dall'incarico dopo che le sei sconfitte maturate nelle ultime sette partite di Premier League, la proprietà ...

Atletico-Juventus - Allegri nei guai : la Uefa apre un’inChiesta contro l’allenatore bianconero : Massimiliano Allegri nel mirino nella Uefa per aver violato il regolamento tra il primo ed il secondo tempo di Atletico-Juventus: ecco cosa è successo Atletico Madrid e Juventus ‘pareggiano’, almeno per quanto riguarda le inchieste Uefa aperte a carico dei propri allenatori. Se il Cholo Simeone si vede inquisito per l’esultanza a seguito del secondo gol dei colchineros nella partita di Champions League contro i ...

Esultanza Simeone – L’allenatore argentino fa nuovamente Chiarezza : “Chiedo scusa a Chi si è offeso - ecco la verità” : Simeone torna sulla sua Esultanza dopo il gol dell’Atletico Madrid alla Juventus nella sfida di Champions League Da giorni ormai non si fa altro che parlare dell’Esultanza di Simeone dopo il gol dell’Atletico Madrid contro la Juventus in Champions League. Alla vigilia della sfida di Liga contro il Villareal, l’allenatore argentino è tornato sul suo gesto, chiarendo una volta per tutte i motivi che lo hanno spinto a ...

L’allenatore con gli ‘attributi’ contro l’allenatore senza ‘tributo’ : Simeone Vs Allegri - la differenza è anche in panChina : L’esultanza al gol di Gimez racchiude la partita di Champions League tra Atletico Madrid e Juventus, da una parte un allenatore con gli attributi (Simeone), dall’altra un allenatore senza tributo (Allegri). Si è conclusa l’andata degli ottavi della competizione, partita inadeguata da parte dei bianconeri, 2-0 il risultato finale e dominio in lungo ed il largo per il club spagnolo, due occasioni per la Juventus con Ronaldo ...

Serie C - Cuneo-Pro Piacenza è un caso : 11 contro 7 e un allenatore del 2000 in panChina : Una domenica di calcio surreale in Serie C . Protagonista suo malgrado il Pro Piacenza , che si è presentato a Cuneo con soltanto 8 calciatori delle giovanili e senza lo staff tecnico. Il motivo va ...

Premio Bearzot : 6 allenatori in lizza - Chi succederà a Di Francesco? : Premio Bearzot, sei allenatori sono in corsa per aggiudicarsi l’ambito riconoscimento patrocinato dalla Federcalcio Si svolgerà il prossimo 4 aprile la riunione della giuria della IX edizione del ‘Premio Bearzot‘ organizzato dall’Unione Sportiva Acli con il patrocinio della Federcalcio. Il Premio, che viene assegnato al miglior allenatore italiano di calcio della stagione in corso, sarà consegnato presso il Salone ...

Abusi su bambini - 12 anni all'ex allenatore baseball/ Chieti - giudici più duri del pm : ne aveva Chiesti 10 : Violenza sessuale su nove bambini, ex allenatore di baseball condannato a 12 anni di carcere dai giudici di Chieti: più duri del pm, che ne aveva chiesti 10

Francesco Chiofalo dopo l’operazione non posso guidare né allenarmi : Francesco Chiofalo è stato ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo” e racconta: «Sto meglio, anche se non sono ancora al 100%», fa molta fatica a celare l’emozione nel raccontare il delicato intervento a cui è stato sottoposto per combattere il tumore che lo aveva colpito. A Silvia Toffanin, ha raccontato col cuore in mano quanto ha vissuto negli ultimi mesi. «Tutto è iniziato dopo un incidente, avevano notato un accumulo di sangue nel ...