Bluff di cittadinanza

ilfoglio

(Di mercoledì 6 marzo 2019) Roma. A un certo punto dice questo, all’incirca: “Il reddito dici consentirà di fare 12 miliardi di deficit in più nel 2020 rispettando le regole europee”. Quindi l’Italia, spendendo quest’anno sei miliardi in deficit, l’anno prossimo avrà la possibilità di spenderne – sempre in defici

FrancescoBonif1 : I 5stelle sono allo sbando, il calo disastroso di consensi li sta mandando in tilt. Dopo la mini Tav e la nuova ana… - ilfoglio_it : Castelli e Tridico ci spiegano gli effetti miracolosi del Reddito di cittadinanza. Per Durigon però il lodo Tridico… - MaxConte2 : LE SEGHE MEDIATICHE DEI PIDIOTI SUL REDDITO DI CITTADINANZA SI SONO RIVELATE IL SOLITO BLUFF DA PIDIOTI ROSICATE ! -