Salute | visite oculistiche gratis | è la settimana del glaucoma

(Di martedì 5 marzo 2019) Migliaia digratuite in tutta Italia per chi non è mai stato da un oculista per combattere il ladro silenzioso della vista. È questa la strategia messa in campo dall’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della cecità-IAPB Italia onlus, in collaborazione con la Società Oftalmologica Italiana (SOI) e la Società Italiana(SIGLA) per promuovere laMondiale delche – giunta all’11ª edizione – si svolgerà dal 10 al 16 marzo.Ilè una malattia degenerativa che, in base alle ultime stime dell’OMS, colpisce 55 milioni di persone nel mondo ed è la prima causa di cecità irreversibile. Si calcola che in Italia circa un milione di persone ne siano affette, ma una persona su due ancora non lo sa. Basta una visita completa per diagnosticare una malattia oculare che spesso non dà sintomi nelle fasi iniziali, ma può danneggiare irreparabilmente il campo ...

