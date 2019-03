Rimborsopoli M5s | Sarti resiste | «Non mi dimetto» Ma i vertici | espulsione

Rimborsopoli - M5s : doverosa espulsione per Giulia Sarti : Roma, 5 mar., askanews, - Per Giulia Sarti è 'doverosa l'espulsione' dal M5s. E' quanto affermano fonti del Movimento 5 stelle, sul caso dell'ex presidente della Commissione Giustizia della Camera. ...

Rimborsopoli - Giulia Sarti : “Non mi dimetto e non lascio il M5s - non c’è motivo” : La deputata Giulia Sarti non lascerà il Movimento 5 Stelle e non si dimetterà dalla Camera, secondo quanto fa sapere lei stessa, intercettata dal Fattoquotidiano.it. "Non c’è motivo, io non sono stata espulsa dal M5s", risponde a una domanda sulle sue dimissioni. E aggiunge: "Io non lascio il M5s, l'ho fatto nascere".Continua a leggere

Rimborsopoli - Sarti : «Dimettermi dal M5S? Non c'è motivo - non sono espulsa» : Se mi dimetterò da deputata o passerò al Misto? «Non c'è motivo, io non sono espulsa dal M5S». Lo afferma l'ex presidente della commissione Giustizia Giulia Sarti rispondendo al fattoquotidiano.it nel ...

Rimborsopoli - Sarti : «Dimettermi dal M5S? Non c’è motivo - non sono espulsa» : La deputata grillina Businarolo eletta nuova presidente della commissione Giustizia ha preso il posto della collega travolta dallo scandalo sui rimborsi elettorali. Sarti: «Confido di rimanere nel Movimento, che ho fatto nascere, non ho fatto niente»

Luigi Di Maio e la 'Rimborsopoli M5s'. Spese pazze in Parlamento : come ha usato 131mila euro Marta Grande : E la sottosegretaria all'Economia Laura Castelli ? In taxi ha speso 26.825 euro , poco più dei 24mila euro spesi dal deputato Mario Michele Giarrusso in pranzi e cene.

Luigi Di Maio e la "Rimborsopoli M5s". Spese pazze in Parlamento : come ha usato 131mila euro Marta Grande : Spese pazze in Parlamento, anche nel Movimento 5 Stelle. Il Giornale parla di una "rimborsopoli" che coinvolge direttamente la "casta" grillina, che sperpera soldi pubblici in modo decisamente fantasiosi e non convenzionali. Leggi anche: "La macchina nuova per papà". Capito Giulia Sarti? Gridava "on

Rimborsopoli M5s - le chat di Sarti : “Casalino mi ha detto di denunciarti per salvarmi la faccia” : "Mi hanno chiesto se denuncio te": queste sono le parole usate in chat da Giulia Sarti, del M5s, parlando con il suo ex, Andrea Tibusche Bogdan. "Me l’ha chiesto Ilaria con Rocco. Per salvarmi la faccia", dice riferendosi anche al portavoce del presidente del Consiglio, Rocco Casalino. Che ora replica: "Si è coperta dietro il mio nome".Continua a leggere

M5s - la Rimborsopoli travolge Giulia Sarti : dimissioni in lacrime dalla Commissione giustizia : Non fu l'ex compagno a rubare soldi dai conti della parlamentare riminese del Movimento 5 Stelle Giulia Sarti. Non fu lui a impedirle di restituire i rimborsi, in ossequio al regolamento grillino. E ...