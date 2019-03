L’agente di Bale tuona | “I tifosi si vergognino”

calcioweb.eu

(Di martedì 5 marzo 2019) Non c’è pace in casa Real Madrid. Dopo i tre ko consecutivi sempre contro i rivali del Barcellona(due volte in Coppa del Re, sabato nella Liga) a gettare benzina sul fuoco ci pensa l’agente di Gareth. Jonathan Barnett, numero uno della Stellar Group, che cura gli interessi del gallese ha dichiarato:”Idovrebbero vergognarsi” in riferimento ai fischi e agli sberleffi ricevuti dal suo assistito al momento della sostituzione nel Clasico. “Questa generazione diparlera’ a lungo dei gol di. E’ uno dei migliori al mondo, merita il massimo rispetto e il modo in cui ilo hanno trattato e’ davvero inaccettabile“, ha aggiunto l’agente. C’era già aria di addio la scorsa estate ma ora quella che era solo un’ipotesi rischia di trasformarsi in realtà. Nonostante i trofei vinti col Madrid, il ...

