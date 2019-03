quattroruote

(Di martedì 5 marzo 2019), Senior vice president del design Ferrari ci racconta il lavoro svolto da lui e dalla sua équipe sulla F8Qual è stata la sfida più grande che avete affrontato con questo modello? La filosofia è diversa da quella della Pista, da cui la F8deriva. Volevamo fare unal motore V8, dando la possibilità a più driver di sfruttare queste elevatissime prestazioni. Offrendo un maggior confort. Il lavoro viene svolto a quattro mani con gli ingegneri, e devo dire che in questo caso la fusione tra tecnica e arte è stata fatta in modo molto accorto. Dappertutto. A partire dalle prese daria sulle fiancate, ora completamente dedicate allintercooler. Allinterno, cè una sezione alare superiore che crea un effetto di aspirazione per massimizzare la resa di questa presa daria per lintercooler. Mentre si è scelto di realizzare una linea diretta di raffreddamento dei ...

infoitscienza : Intervista a Flavio Manzoni - 'La Tributo è il nostro omaggio al V8' - quattroruote : Intervista a Flavio Manzoni, responsabile del design #Ferrari: 'La Tributo è il nostro omaggio al V8'… - dinoadduci : Intervista a Flavio Manzoni - 'La Tributo è il nostro omaggio al V8' -