Sinisa Mihajlovic In studio per accogliere Virginia e Viktorija | Isola dei Famosi

Isola dei Famosi - Sinisa Mihajlovic in studio per riabbracciare le figlie : Nel'ottava puntata del reality in onda stasera su Canale 5 anche l'allenatore del Bologna che incontrerà le figlie ex...

Sinisa Mihajlovic in studio all’Isola dei Famosi per riabbracciare le figlie Virginia e Viktorjia : Lunedì 4 marzo, in prima serata su Canale 5, ottavo appuntamento con L’Isola dei Famosi, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Magnolia (società di Banijay Group). A commentare la puntata, con la padrona di casa Alessia Marcuzzi, Alba Parietti e Alda D’Eusanio. Non mancheranno le i

Viktorija Mihajlovic : fidanzato - Instagram ed età. Chi è la figlia di Sinisa : Viktorija Mihajlovic: fidanzato, Instagram ed età. Chi è la figlia di Sinisa Chi è Viktorija Mihajlovic Viktorija Mihajlovic è nata a Roma nel 1997 ed la prima di cinque figli. Il padre è il famoso ex allenatore, Sinisa Mihajlovic, del Torino, della Sampdoria e del Milan e la madre è Arianna Rapaccioni, una starlette degli anni ’90, la quale ha partecipato al cast di “Luna Park” condotto da Fabrizio Frizzi, in onda su Rai1. Chi è Viktorija ...

Isola dei Famosi : nell’ottava puntata il primo finalista e il ritorno in Palapa di Capparoni e Bettarini. Sinisa Mihajlovic in studio : Isola: Luca e Aaron Domani sera andrà in onda, in prima serata su Canale 5, l’ottava diretta dell’Isola dei Famosi 2019. Come sempre, al fianco della conduttrice Alessia Marcuzzi ci saranno le opinioniste Alda D’Eusanio ed Alba Parietti e non mancheranno le incursioni della Gialappa’s Band. Alvin, invece, sarà in Palapa con i naufraghi rimasti in gioco. Isola dei Famosi 2019: anticipazioni ottava puntata E’ ...

Sinisa Mihajlovic : "Il mio sogno non è la Champions ma poter riabbracciare mio padre" : Sinisa Mihajlovic compie 50 anni e si confessa in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport. "Oggi se mi guardo indietro posso dirlo: Sinisa, quanta vita hai vissuto". L'allenatore del Bologna ha ripercorso le numerose tappe della sua vita, parlando anche dell tema per lui più doloroso: la scomparsa del padre. L'ex calciatore non è riuscito a dargli un ultimo saluto: il padre è morto mentre era in Italia. E rivederlo ...

Sinisa Mihajlovic compie 50 anni : “ho un sogno impossibile” - poi racconta quand’era ad un passo dalla Juve : Buon compleanno al tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic, il quale ha raccontato alcuni retroscena nel giorno in cui fa cifra tonda: 50 anni “Chi me lo avrebbe detto che avrei festeggiato i 50 anni vedendo l’Isola dei Famosi?“. Sinisa Mihajlovic compie oggi 50 anni e scherza sul fatto che passerà il compleanno vedendo le figlie in Tv. Poi il tecnico del Bologna si racconta a 360 gradi in una intervista alla Gazzetta dello ...

Viktorija Mihajlovic : fidanzato - Instagram ed età. Chi è la figlia di Sinisa : Viktorija Mihajlovic: fidanzato, Instagram ed età. Chi è la figlia di Sinisa Chi è Viktorija Mihajlovic Viktorija Mihajlovic è nata a Roma nel 1997 ed la prima di cinque figli. Il padre è il famoso ex allenatore, Sinisa Mihajlovic, del Torino, della Sampdoria e del Milan e la madre è Arianna Rapaccioni, una starlette degli anni ’90, la quale ha partecipato al cast di “Luna Park” condotto da Fabrizio Frizzi, in onda su Rai1. Chi è Viktorija ...

Viktorija Mihajlovic : fidanzato - Instagram ed età. Chi è la figlia di Sinisa : Viktorija Mihajlovic: fidanzato, Instagram ed età. Chi è la figlia di Sinisa Chi è Viktorija Mihajlovic Viktorija Mihajlovic è nata a Roma nel 1997 ed la prima di cinque figli. Il padre è il famoso ex allenatore, Sinisa Mihajlovic, del Torino, della Sampdoria e del Milan e la madre è Arianna Rapaccioni, una starlette degli anni ’90, la quale ha partecipato al cast di “Luna Park” condotto da Fabrizio Frizzi, in onda su Rai1. Chi è Viktorija ...

Isola dei Famosi - Sinisa Mihajlovic manda un messaggio alle figlie : “orgoglioso di voi” : Viktorija e Virginia Mihajlovic sono sull’Isola dei Famosi e papà Sinisa ha voluto mandare un messaggio alle due giovani figlie Viktorija e Virginia Mihajlovic sono impegnate in questi giorni all’Isola dei Famosi, mentre il padre Sinisa sta ben figurando nella sua nuova esperienza al Bologna. Il tecnico serbo ha voluto mandare un messaggio alle figlie durante la puntata di ieri sera, per far sentire la sua vicinanza a Viktorija ...

Isola dei Famosi 2019 - Sinisa Mihajlovic alle figlie. "Camminate a testa alta" : Bologna, 11 febbraio 2019 - All'Isola dei Famosi 2019 l'allenatore del Bologna fa piangere tutti. Durante la quarta puntata del reality di Canale 5 , condotto da Alessia Marcuzzi, le due naufraghe ...

Isola dei Famosi 2019 - Siniša Mihajlovic alle figlie Viktorija e Virginia : "Non perdete mai il sorriso" : Tempo di sorprese all'Isola dei Famosi 2019. A quasi venti giorni dallo sbarco sulle spiagge honduregne, le sorelle Viktorija e Virginia, figlie dell'attuale allenatore del Bologna Calcio Siniša Mihajlovic, hanno ricevuto un video-messaggio incoraggiante proprio dal padre, solitamente piuttosto serio e sostenuto davanti alle telecamere. Ciao ragazze mie, non perdete mai il sorriso, siate sempre voi stesse e dite sempre quello che pensate, ...

Viktorija e Virginia Mihajlovic - le super tifose di papà Sinisa! LE FOTO : Il nuovo allenatore del Bologna, impegnato nella missione di portare alla salvezza i rossoblù emiliani, potrà contare su due tifose molto speciali, anche se a distanza: le bellissime figlie Vicktorija ...

Anche Sinisa Mihajlovic si iscrive al partito della cazzimma : Il calcio che sdogana Tra un po’ ce la ritroveremo sulla Treccani. “cazzimma” napoletanissima parola sdoganata da un po’ nel mondo del calcio al seguito di allenatori che hanno trovato nel gergo napoletano quel lessico che sa fotografare un particolare momento tattico-tecnico-emotivo di una squadra: «Bisogna avere cazzimma». Mihajlovic L’ultimo arrivato nell’elenco dei tecnici da cazzimma è Sinisa Mihajlovic, ...

Serie A : Sinisa Mihajlovic è il nuovo allenatore del Bologna : Da qualche ora è stato reso ufficiale l'esonero, ormai nell'aria già da diverso tempo. La sconfitta casalinga contro il Frosinone per 4-0 sancisce quindi la fine dell'era Inzaghi e il ritorno al Bologna di Sinisa Mihajlovic. Il Bologna di Inzaghi Soltanto una brutta parentesi quella di Pippo Inzaghi al Bologna. A lui era stato dato l'incarico di salvare la squadra rossoblu senza dover rischiare. Invece a distanza di quasi 6 mesi il Bologna, ...