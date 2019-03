Macron: "Il cuore oltre l'ostacolo"

Con Fabio Fazio a Che tempo che fa, il presidente franceseparla di "malinteso", frasi "eccessive","peripezie non gravi" con l'Italia e che "bisogna andare". Attende Mattarella a Parigi il 2 maggio per parlare di Europa e giovani. "C'ècon Italia". Sul nodo migranti: niente "solidarietà della Ue",dice, gli arrivi sono "troppo consistenti". Stessa paura in Francia. Razzismo,antisemitismo?"Malessere della civiltà". Serve "dialogo" per "fare la storia insieme":Francia e Italia amici. Poi, conferma l'importanza della Tav.(Di domenica 3 marzo 2019)

