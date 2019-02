Un' infografica per i 26 finali possibili di NieR | Automata

eurogamer

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Come probabilmente saprete, il 26 febbraio è finalmente arrivata laGame of the YoRHa Edition per PS4 e PC. L'edizione include il gioco base, i contenuti scaricabili rilasciati dopo il lancio e vari bonus.In seguito all'arrivo della Game of the YoRHa Edition, Square Enix ha deciso di pubblicare un'dedicata a una delle caratteristiche fondamentali del gioco, ovvero imultipli.Ince ne sono ben 26e gli sviluppatori hanno associato ognuno a una lettera dell'alfabeto.Leggi altro...

