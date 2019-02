Sub nel mare di Acireale | in cerca del corpo di Enrico

Bper - nel piano al 2021 utile a 450 milioni e 1.300 eSuberi : MILANO - utile netto in crescita a 450 milioni di euro tra due anni, capitale rafforzato e riduzione del personale di 1.300 unità, chiudendo 230 filiali. Sono questi i cardi del nuovo piano ...

Migliora la Performance delle Università Italiane nel QS World University Rankings by Subject 2019 : - L'ultima edizione della classifica universitaria globale più consultata al mondo include 41 [...]

La prima stagione di Suburra torna su Rai2 e Sara finisce nelle mani di Samurai : anticipazioni 25 febbraio e 4 marzo : La prima stagione di Suburra trova posto in seconda serata a partire da oggi, 25 febbraio, e salvo nuovi cambiamenti per via del flop ottenuto in prima serata nella prima messa in onda. Il pubblico della prima serie italiana Netflix è in subbuglio, si è lamentata, soprattutto per il poco preavviso, ma rimane il fatto che Alessandro Borghi e i suoi sono sbarcati in seconda serata (quasi terza) con ben due episodi, il terzo e il quarto, dal titolo ...

Suberbike Australia Bautista - che fenomeno nelle libere con la Ducati : L'edizione numero 32 del Mondiale Superbike scatta nel week end del 23-24 febbraio a Phillip Island, in Australia. Tante le novità: i rientri ufficiali di Honda, BMW e il debutto dell'attesissima V4R, ...

Omicidio a Marghera. Accoltella la moglie nella notte - poi telefona alla polizia : «Venite Subito l'ho ammazzata» : «Venite ho ucciso mia moglie». Con queste agghiaccianti parole Gianfranco Duini, 44 anni, questa notte ha chiamato la polizia dopo aver Accoltellato e ammazzato la...

Suburra : debutta su Netflix la seconda stagione. Nel cast Alessandro Borghi e Claudia Gerini : debutta venerdì 22 febbraio 2019 la seconda stagione di Suburra, la serie, il primo crime thriller italiano originale Netflix prodotto da Cattleya e Bartlebyfilm in collaborazione con Rai Fiction. La nuova stagione è composta da 8 episodi. Nel cast Aureliano (Alessandro Borghi), Spadino (Giacomo Ferrara), Lele (Eduardo Valdarnini), Samurai (Francesco Acquaroli), Amedeo Cinaglia (Filippo Nigro) e Sara Monaschi (Claudia Gerini). Accanto a loro, ...

Suburra 2 - la Roma criminale di Borghi sempre più nella politica : La Roma del Samurai, Aureliano e Spadino, dove la criminalità detta legge nella politica locale, dove i boss si fanno la guerra per gli appalti e lo spaccio e il Vaticano non si tira indietro, torna nella seconda stagione di "Suburra", dal 22 febbraio su Netflix, diretta da Andrea Molaioli e Piero Messina. Nei nuovi otto episodi la storia è ambientata nei quindici giorni che precedono le elezioni del nuovo sindaco di Roma, la posta in palio ...

Cinquanta profili da Subito.it nel settore degli annunci on line : Subito.it, tra le prime aziende per comprare e vendere in Italia, con 11 milioni di utenti unici mensili, lancia una campagna di reclutamento per ampliare il proprio organico e prevede l'inserimento ...

Arriva 'Suburra 2' - più action ed emozione nella mala capitale : ... più passione e più emozione nella seconda serie di 'Suburra' , che debutta su Netflix il 22 febbraio con 8 nuovi episodi per addentrarsi con ancora maggior decisione in quell'intreccio tra politica, ...

Suburra 2 - le donne decisive nella lotta per il potere a Roma : Dopo il successo della prima stagione, tornano le nuove avventure di ' Suburra ', disponibili su Netflix dal 22 febbraio. Le vicende sono ambientate quindici giorni prima delle elezioni del nuovo ...

Cinema in lutto. Era nell’episodio di Montalbano di lunedì 18 febbraio - è morto Subito dopo : Addio a Giulio Brogi. L’attore si è spento oggi all’Ospedale Sacro Cuore di Negrar in Veneto. Lo riporta il quotidiano ‘L’Arena’ di Verona, città dove Brogi era nato il 13 maggio del 1935. Celebre in televisione per ‘L’Eneide’ del 1971 e l’ultimo episodio della serie ‘Il Commissario Montalbano’, ‘Un diario del ’43’, andato in onda lunedì 18 febbraio. Episodio che ...

Nuovo rogo nella tendopoli di San Ferdinando - muore un giovane migrante. Il Viminale 'Via allo sgombero da Subito' : Si muore ancora di freddo e di fuoco nella tendopoli di San Ferdinando, il ghetto che da anni ospita i braccianti migranti della Piana di Gioia Tauro. Ieri sera, attorno alla mezzanotte, un Nuovo ...

Nuovo rogo nella baraccopoli di San Ferdinando - muore migrante. Salvini : «Sgomberiamo Subito» : Un incendio è divampato la notte scorsa nella baraccopoli di San Ferdinando ed ha provocato una vittima. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco che hanno allestito una postazione...

