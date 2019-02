Strage di cavallucci marini in Puglia | spediti in Cina per farne liquore e afrodisiaci

fanpage

(Di giovedì 28 febbraio 2019) La denuncia di un ambientalista che ha mostrato alcune foto provenienti dalladove i, confezionarti come merce preziosa insieme alle oloturie, sono venduti con una specie di marchio made in Italy che raffigura la Penisola a indicare l'ottima provenienza del prodotto. Indaga la Capitaneria di Porto.

giusmo1 : (vergogna) Strage di cavallucci marini in Puglia: 'Venduti in Cina per fare un liquore, traffico milionario'… - repubblica : Strage di cavallucci marini in Puglia: 'Venduti in Cina per fare un liquore, traffico milionario mette a rischio la… - Tony_Blz : RT @rep_ambiente: Strage di cavallucci marini in Puglia: 'Venduti in Cina per fare un liquore, traffico milionario mette a rischio la speci… -