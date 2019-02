Smart Forease+ - Un nuovo tetto per l' elettrica

quattroruote

(Di venerdì 1 marzo 2019) Per festeggiare i 20 anni aveva perso il, ma a un anno di distanza laForease arriverà al Salone di Ginevra con unsoft top, diventando. Il design è quello della concept svelata a Parigi, così come i contenuti, aggiornati senza particolari rivoluzioni. Basata sullaEQ Fortwo, la concept ha il compito di ribadire l'intenzione del marchio tedesco di diventare full electric già a partire dal prossimo anno.Anche con la pioggia. Individuale, dinamica e sostenibile, così ladescrive ilprototipo, definito, più che una showcar, una vera e propria impersonificazione del marchio tedesco. Laevolve lo stile minimalista del modello da cui deriva aggiungendo semplicemente un. La capote di tela è fissata alla carrozzeria come sulle speedster classiche: si protrae dietro all'abitacolo, creando un look filante e ricercato. Realizzata in ...

