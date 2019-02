Record Store Day | ecco le 300 novità per il 13 aprile

Pink Floyd : arriva la ristampa di 'A Saucerful of Secrets' per il Record Store Day : Grande notizia per tutti i fan e i collezionisti dei Pink Floyd: in occasione della prossima edizione del Record Store Day, prevista per il prossimo 13 aprile, verrà pubblicata in vinile una nuova edizione rimasterizzata del secondo album dei Pink Floyd, A Saucerful of Secrets, pubblicato nel 1968 dall'etichetta Columbia. La nuova uscita Il secondo disco dei Pink Floyd vede la partecipazione congiunta in fase di scrittura di Syd Barrett e di ...