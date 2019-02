Ed Sheeran e Cherry Seaborn si sono sposati in gran segreto

huffingtonpost

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Edsiinpoco prima di Natale in una residenza di campagna a Suffolk, in Inghilterra, a un anno dall'annuncio ufficiale del fidanzamento. Come riporta il Sun la cerimonia è stata molto intima, a presenziare infatti, oltre al prete e ai giovani sposi, c'erano soltanto le famiglie dei due e alcuni vecchi amici e nessuna celebrità. A confermarlo è stata una fonte vicina alla coppia che ha svelato:"Siqualche giorno prima di Natale in. La cerimonia è stata molto intima, c'erano solo quaranta persone, non era presente neppure Taylor Swift. Volevano un semplice matrimonio invernale, senza intrusioni".Il cantante, 28 anni, e la neo sposa, ventiseienne giocatrice di hockey di 26, si conoscono dai tempi della scuola e avevano iniziato a frequentarsi ufficialmente nel 2015 e poi nel ...

WorldnewsCode : Ed Sheeran e Cherry Seaborn sarebbero già sposati, ma ci sarebbe un altro matrimonio in vista - zazoomblog : Ed Sheeran e Cherry Seaborn sarebbero già sposati ma ci sarebbe un altro matrimonio in vista - #Sheeran #Cherry… - vh1italia : Congratulazioni! A quanto pare, Ed Sheeran e Cherry Seaborn si sono sposati davvero ?? Cerimonia in gran segreto lo… -