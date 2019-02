Vercelli | tangenti in cambio di autorizzazioni per le giostre | 7 arresti e 36 indagati

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Bastava pagare e si ottenevano leper il funzionamento delle, senza nessuna verifica sulla sicurezza. È lo scenario emerso nell’indagine ‘Luna Park‘ dei carabinieri di, che mercoledì hanno arrestato 7 persone e sequestrato quasi 1100in tutto il Paese, distribuite in 88 province. Trentasei gli, tra cui alcuni funzionari e amministratori di alcuni Comuni del nord Italia. Arrestato anche il comandante dei vigili urbani di La Cassa, piccolo centro in provincia di Torino.Dall’inchiesta è emersa anche l’esistenza di un tariffario: da 150 euro per lepiù piccole, come tirapugni e macchinette a gettone, a 250-300 euro per lepiù grandi, come ruote panoramiche e piste di pattinaggio. Al centro dell’indagine condotta dai carabinieri die coordinata dalla procura c’è Mauro ...

