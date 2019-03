Virus Hiv scomparso dopo Trapianto di cellule staminali : Sarebbe il secondo caso al mondo di guarigione dall'infezione dopo il trapianto di midollo su un paziente curato a Londra e dopo 18 mesi senza terapie anti Hiv

L'AIDS non fa più paura : nessun segno del virus in un paziente dopo Trapianto di cellule : Dall’AIDS si può guarire con il trapianto di cellule staminali resistenti all’HIV. Un paziente britannico, trattato con questa metodologia, non presenterebbe più i segni del virus. La notizia è stata diffusa, con tutti i particolari, nel corso di un recente congresso internazionale sull’AIDS tenutosi a Seattle, negli Usa, ed è stata pubblicata sulla rivista scientifica Nature. Il paziente inglese da diversi mesi non deve più prendere il cocktail ...

Hiv - secondo caso al mondo di uomo guarito con il Trapianto di cellule staminali : Nel mondo circa 37 milioni di sieropositivi - Al momento non esiste una cura per l'Hiv: la malattia viene infatti semplicemente tenuta sotto controllo con la cosiddetta terapia antiretrovirale, Arv,. ...

Trapianto di cellule staminali nella sclerosi multipla : le indicazioni di una Società Scientifica statunitense : Un gruppo di esperti ha pubblicato un documento ufficiale sul Trapianto autologo di cellule em [...]

Cellule 'invisibili' al sistema immunitario : chiave per il Trapianto non compatibile? : Nel 2009 la rivista scientifica Nature Methods definì metodo dell'anno la tecnica di laboratorio per ottenere Cellule staminali da Cellule adulte specializzate e in grado quindi di ritornare 'bambine' ...

Torna a casa - Alex Riuscito il Trapianto con le cellule del papà : Sarebbe bello un mondo in cui tutti i malati abbiano più di un donatore, ma ora ci sono famiglie che ci ringraziano perché ne hanno trovato almeno uno. La donazione non è invasiva né pericolosa. Ci ...

Per il piccolo Alessandro il Trapianto di cellule staminali è riuscito - ora sta bene : Alessandro Maria Montresor, affetto da una rara patologia genetica, è stato operato un mese fa all'ospedale Bambin Gesù di Roma, e oggi i sanitari fanno sapere che il bambino sta meglio in quanto il trapianto di cellule staminali è andato a buon fine. Per lui, pochi mesi fa, era scattata una straordinaria mobilitazione spontanea nel tentativo di individuare un donatore che fosse idoneo e potesse salvargli la vita. La gara di solidarietà per ...

Il miracolo di Alex : il Trapianto di cellule staminali è riuscito - il bimbo torna a casa : A distanza di un mese dall'intervento al piccolo Alessandro Maria Montresor, Alex, affetto da una malattia genetica rara, il trapianto di cellule staminali emopoietiche da genitore cui è...

Trapianto di cellule staminali nell’adrenoleucodistrofia : Un gruppo di ricercatori giapponesi ha valutato l’effetto del Trapianto di cellule staminali allogenico non mieloablativo in persone con adrenoleucodistrofia con importante coinvolgimento del sistema nervoso. I risultati hanno dimostrato la sicurezza dell’approccio e la stabilizzazione dei sintomi neurologici. Quando l’adrenoleucodistrofia provoca danni importanti al sistema nervoso la prognosi può diventare molto negativa. Il Trapianto ...