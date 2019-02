Traffico Roma del 27-02-2019 ore 10 | 00

Traffico Roma del 27-02-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO 2019 ORE 09:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUON GIORNO SULLA SALARIA PER INCIDENTE CODE ALTEZZA VIA ARCHIANO NELLE DUE DIREZIONI DIFFICOLTA’ DI TRANSITO PER INCIDENTE A SUD DI Roma SULLA LAURENTIN TRA VIA SOLFARATA E LA FRAZIONE DI MONTE MIGLIORE DIREZIONE SUD CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTIR E CODE A TRATTI LUNGO ...

Traffico Roma del 27-02-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOILEDÌ 27 FEBBRAIO 2019 ORE 08:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUON GIORNO A NORD DELLA CAPITALE , CODE A TRATTI SULLA SALARIA DALL’AEROPORTO DELL’URBE ALLA TANGENZIALE EST FILE ANCHE SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO ANULARE A VIALE DI TOR DI QUINTO, ATTENZIONE SU QUESTA STRADA C’E’ UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA PER LAVORI ALTEZZA LABARO. IN VIA CASSIA CODE ...

Traffico Roma del 27-02-2019 ore 08 : 00 : . VIABILITÀ Roma MERCOILEDÌ 27 FEBBRAIO 2019 ORE 07:50 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUON GIORNO Traffico INTENSO SULLE CONSOLARI IN INGRESSO A Roma, CODE A TRATTI SULLA SALARIA DALL’AEROPORTO DELL’URBE ALLA TANGENZIALE EST FILE ANCHE SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO ANULARE A VIALE DI TOR DI QUINTO, ATTENZIONE SU QUESTA STRADA C’E’ UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA PER LAVORI ...

Traffico Roma del 27-02-2019 ore 07 : 30 : . VIABILITÀ Roma MERCOILEDÌ 27 FEBBRAIO 2019 ORE 07:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUON GIORNO IN AUMENTO IL Traffico SU STRADE ED AUTOSTRADE IN ENTRATA A Roma FILE A TRATTI SULLA SALARIA DALL’AEROPORTO DELL’URBE ALLA TANGENZIALE ESTA SULLA A FLAMINIA RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA PER LAVORI ALTEZZA LABARO, E QUESTO CREA SPESSO CODE A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE TRA ...

Traffico Roma del 26-02-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 26 FEBBRAIO 2019 ORE 19:20 R.B. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONPOMERIGGIO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA C.LE DEL LATTE A VIA PRENESTINA; IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI A TRATTI DA VIA PONTINA A VIA TUSCOLANA. IN CENTRO DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE IN VIA VITTORIO VENETO ALL’ALTEZZA DI ...

Traffico Roma del 26-02-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 26 FEBBRAIO 2019 ORE 19:20 R.B. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONPOMERIGGIO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE PER INCIDENTE DALL’ARDEATINA ALLA PONTINA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA N CARREGGIATA ESTERNA CODEA TRATTI DALLA Roma FIUMICINO A VIA TUSCOLANA. IN CENTRO DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE IN VIA VITTORIO VENETO ALL’ALTEZZA DI P.LE ...

Traffico Roma del 26-02-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 26 FEBBRAIO 2019 ORE 18:20 gp DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, disagi lungo viale delle terme di caracalla per un incidente all’altezza di largo cavalieri di colombo per l’intenso Traffico incolonnamenti in via del foro italico da viale di tor di quinto a viale della moschea verso via salaria, proseguendo sulla tangenziale in direzione san giovanni code tra ...

Traffico Roma del 26-02-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 26 FEBBRAIO 2019 ORE 17:50 R.B. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONPOMERIGGIO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA C.LE DEL LATTE A VIA PRENESTINA ; IN CARREGGIATA ESTERNA CODEA TRATTI DALLA Roma FIUMICINO A VIA TUSCOLANA. IN CENTRO DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE IN VIA VITTORIO VENETO ...

Traffico Roma del 26-02-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 26 FEBBRAIO 2019 ORE 17:20 R.B. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONPOMERIGGIO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DA VIA NOMENTANA AL BIVIO PER LA A24 Roma L’AQUILA; IN CARREGGIATA ESTERNA CODEA TRATTI DALLA Roma FIUMICINO A VIA TUSCOLANA. SU VIA FLAMINIA POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN ...

Traffico Roma del 26-02-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 26 FEBBRAIO 2019 ORE 16:50 R.B. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONPOMERIGGIO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DA VIA NOMENTANA AL BIVIO PER LA A24 Roma L’AQUILA; IN CARREGGIATA ESTERNA CODEA TRATTI DALLA Roma FIUMICINO A VIA TUSCOLANA. AL PORTUENSE POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE IN ...

Traffico Roma del 26-02-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 26 FEBBRAIO 2019 ORE 15:20 R.B. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONPOMERIGGIO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER Traffico LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA CENTRALE DEL LATTE A VIA PRENESTINA. SULLA VIA CASSIA PER UN INCIDENTE POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE ALL’ALTEZZA DI LA STORTA; SEMPRE SULLA VIA CASSIA RALLENTAMENTI E CODE DAL RACCORDO ANULARE ...

