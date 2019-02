Siae | Mogol | “Proposta legge Lega su radio? Chi dice che è sovranista è incompetente

Mogol con Salvini - più musica italiana in radio/ Siae - ok a proposta di legge Lega : Sì alla proposta di legge della Lega sulla trasmissione di musica italiana nelle radio , lo dice il presidente della Siae Mogol

Mogol - il presidente della Siae a favore della proposta di legge leghista : “Sì alla battaglia per più musica italiana in radio” : In qualità di presidente della Siae, Mogol è intervenuto in merito alla proposta di legge lanciata dalla Lega all’indomani del Festival di Sanremo per riservare un terzo della programmazione delle radio alla musica italiana. Come riporta Repubblica, Mogol ha scritto una lettera ai suoi associati chiedendo di sostenere la proposta di Alessandro Morelli, primo firmatario del progetto di legge: “L’argomento è ampio e complesso ...