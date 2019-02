Primo accordo sul latte sardo In esclusiva il verbale dell' intesa

Notorious - accordo definitivo con IGD per Primo multiplex a Milano : Notorious Cinemas, controllata al 100% di Notorious Pictures , ha sottoscritto un contratto definitivo con IGD MANAGEMENT, società interamente controllata da IGD " Immobiliare Grande Distribuzione ...

Il Primo ministro libico Fayez al-Serraj e il comandante della Libia orientale Khalifa Haftar hanno raggiunto un accordo per indire nuove elezioni : Durante un incontro negli Emirati Arabi Uniti, ad Abu Dhabi, il primo ministro libico Fayez al-Serraj e il maresciallo Khalifa Haftar hanno raggiunto un accordo per indire nuove elezioni. Lo hanno riferito l’account Twitter dell’Unsmil, la Missione di supporto delle Nazioni Unite in

Tragedia Sala - accordo Cardiff-Nantes : posticipato il Primo pagamento : Cardiff e Nantes hanno concordato di posticipare al 27 febbraio il termine per la prima rata dei 15 milioni di sterline relativi all’acquisto di Emiliano Sala, l’attaccante italo-argentino il cui aereo per Cardiff è scomparso sul canale della Manica il 21 gennaio scorso. Oggi, infatti, il Nantes avrebbe dovuto ricevere dal Cardiff il primo pagamento di […] L'articolo Tragedia Sala, accordo Cardiff-Nantes: posticipato il primo ...

Sanremo : dopo la firma dell'accordo quadro Primo incontro con l'assessore regionale Berrino per discutere del raddoppio ferroviario - Video - : Le immagini della riunione in sala Giunta La firma dell'accordo quadro lo scorso 29 gennaio ha segnato un momento di demarcazione tra il prima e il dopo, con una prospettiva futura di collaborazione ...

Inter - Marotta piazza il Primo colpo di gennaio : accordo col Southampton per Cedric : Il terzino cercato dall' Inter arriva dall'Inghilterra, ma non è Matteo Darmian, a meno di un difficile doppio colpo, legato comunque alla partenza di Dalbert direzione Marsiglia,. Dopo aver fatto in ...

Trivelle - Costa : “Moratoria compromesso al ribasso? No - è un Primo passo. L’accordo? Nella notte - io dormivo…” : Aveva minacciato le dimissioni sul caso Trivelle, nel mezzo di uno scontro con la Lega, dopo gli attriti già scoppiati sul caso delle nomine sui parchi. Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa aveva rilanciato: “Io sono per il no alle Trivelle. Io non le firmo, mi sfiducino”. Poi, Nella notte, l’intesa tra M5s e Lega. Di fatto, un compromesso, con lo stop per 18 mesi alla ricerca degli idrocarburi e l’aumento ...

Dl Semplificazioni - trovato un accordo tra M5s e Lega sulle trivelle - Costa : 'Fatto un Primo passo per l'ambiente' : Sul dossier trivelle, spiegano, sono stati "salvati i posti di lavoro, è stata garantiti continuità di estrazione e rinnovo delle concessioni in proroga ma - ribadiscono - la politica del no a tutto ...

USA-Cina - verso l'accordo commerciale. A gennaio il Primo colloquio : L'amministrazione statunitense sta lavorando ad un accordo con la Cina per porre fine alla pericolosa guerra commerciale combattuta fino a fine novembre dalle due potenze. Per i negoziati, nati sulla ...

Inter : possibile accordo con Modric - sarebbe il Primo obiettivo di Marotta (RUMORS) : L'Inter sarà probabilmente la grande protagonista della prossima sessione estiva di calciomercato. Sia il direttore sportivo, Piero Ausilio, che l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, hanno dichiarato che verranno fatti acquisti importante rispetto a quanto succederà a gennaio, quando i nerazzurri si muoveranno solo nel caso dovessero crearsi importanti occasioni di mercato. L'obiettivo principale sarà quello di rinforzare il centrocampo, ...